Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,37% - до 1,9687 маната, курс рубля снизился на 0,41% - до 0,0239 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9687 1 Российский рубль 0.0239 1 Австралийский доллар 1.2154 1 Аргентинское песо 0.0237 1 Белорусский рубль 0.7135 1 Бразильский реал 0.3322 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1033 100 Вон Республики Корея 0.1419 1 Чешская крона 0.0747 100 Чилийских песо 0.2212 1 Китайский юань 0.2427 1 Датская крона 0.2645 1 Грузинский лари 0.5560 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0228 1 Британский фунт стерлингов 2.1662 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1917 1 Швейцарский франк 1.8310 1 Израильский шекель 0.4971 1 Канадский доллар 1.2683 1 Кувейтский динар 5.5443 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3999 1 Мексиканское песо 0.0761 1 Молдавский лей 0.1007 1 Египетский фунт 0.1061 1 Норвежская крона 0.1857 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4456 1 Сингапурский доллар 1.2288 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3728 1 Турецкая лира 0.2482 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.5863 1 Новозеландский доллар 1.1351 Золото (1 унция) 3177.1555 Серебро (1 унция) 38.5636 Платина (1 унция) 1558.7045 Палладий (1 унция) 3645.4290 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.07.2020)

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