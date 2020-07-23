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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
23 июля 2020 г. 10:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,37% - до 1,9687 маната, курс рубля снизился на 0,41% - до 0,0239 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9687

1 Российский рубль

0.0239

1 Австралийский доллар

1.2154

1 Аргентинское песо

0.0237

1 Белорусский рубль

0.7135

1 Бразильский реал

0.3322

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1033

100 Вон Республики Корея

0.1419

1 Чешская крона

0.0747

100 Чилийских песо

0.2212

1 Китайский юань

0.2427

1 Датская крона

0.2645

1 Грузинский лари

0.5560

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.1662

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1917

1 Швейцарский франк

1.8310

1 Израильский шекель

0.4971

1 Канадский доллар

1.2683

1 Кувейтский динар

5.5443

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.3999

1 Мексиканское песо

0.0761

1 Молдавский лей

0.1007

1 Египетский фунт

0.1061

1 Норвежская крона

0.1857

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4456

1 Сингапурский доллар

1.2288

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3728

1 Турецкая лира

0.2482

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0611

100 Японских йен

1.5863

1 Новозеландский доллар

1.1351

Золото (1 унция)

3177.1555

Серебро (1 унция)

38.5636

Платина (1 унция)

1558.7045

Палладий (1 унция)

3645.4290
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.07.2020)
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