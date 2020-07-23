Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,37% - до 1,9687 маната, курс рубля снизился на 0,41% - до 0,0239 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9687
|
1 Российский рубль
|
0.0239
|
1 Австралийский доллар
|
1.2154
|
1 Аргентинское песо
|
0.0237
|
1 Белорусский рубль
|
0.7135
|
1 Бразильский реал
|
0.3322
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1033
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1419
|
1 Чешская крона
|
0.0747
|
100 Чилийских песо
|
0.2212
|
1 Китайский юань
|
0.2427
|
1 Датская крона
|
0.2645
|
1 Грузинский лари
|
0.5560
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1662
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1917
|
1 Швейцарский франк
|
1.8310
|
1 Израильский шекель
|
0.4971
|
1 Канадский доллар
|
1.2683
|
1 Кувейтский динар
|
5.5443
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3999
|
1 Мексиканское песо
|
0.0761
|
1 Молдавский лей
|
0.1007
|
1 Египетский фунт
|
0.1061
|
1 Норвежская крона
|
0.1857
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4456
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2288
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3728
|
1 Турецкая лира
|
0.2482
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0611
|
100 Японских йен
|
1.5863
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1351
|
Золото (1 унция)
|
3177.1555
|
Серебро (1 унция)
|
38.5636
|
Платина (1 унция)
|
1558.7045
|
Палладий (1 унция)
|
3645.4290