Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://images.report.az/photo/628b067a-caec-3d5c-91f4-13bcb3ecacd8.jpg https://images.report.az/photo/628b067a-caec-3d5c-91f4-13bcb3ecacd8.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,27%, до 1,9536 маната, а курс 100 российских рублей не изменился - 2,1656 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9536 100 российских рублей 2,1656 1 австралийский доллар 1,0889 1 белорусский рубль 0,5676 1 болгарский лев 1,0010 1 дирхам ОАЭ 0,4629 100 южнокорейских вон 0,1230 1 чешская крона 0,0787 1 китайский юань 0,2365 1 датская крона 0,2619 1 грузинский лари 0,6239 1 гонконгский доллар 0,2166 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,2797 10 000 иранских риалов 0,0266 1 шведская крона 0,1751 1 швейцарский франк 2,0777 1 израильский шекель 0,4906 1 канадский доллар 1,2356 1 кувейтский динар 5,5497 100 казахстанских тенге 0,3260 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4843 1 молдавский лей 0,0992 1 норвежская крона 0,1675 100 узбекских сомов 0,0136 100 пакистанских рупий 0,5992 1 польский злотый 0,4571 1 румынский лей 0,3881 1 сербский динар 0,0167 1 сингапурский доллар 1,3166 1 Риал Саудовской Аравии 0,4531 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,3181 1 Турецкая лира 0,0428 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,1565 1 Новозеландский доллар 1,0067 Золото 5710,2320 Серебро 61,2937 Платина 2156,7645 Палладий 1785,3655 Подпишитесь на наш Telegram канал