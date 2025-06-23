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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 июня 2025 г. 09:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,27%, до 1,9536 маната, а курс 100 российских рублей не изменился - 2,1656 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9536

100 российских рублей

2,1656

1 австралийский доллар

1,0889

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0010

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1230

1 чешская крона

0,0787

1 китайский юань

0,2365

1 датская крона

0,2619

1 грузинский лари

0,6239

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,2797

10 000 иранских риалов

0,0266

1 шведская крона

0,1751

1 швейцарский франк

2,0777

1 израильский шекель

0,4906

1 канадский доллар

1,2356

1 кувейтский динар

5,5497

100 казахстанских тенге

0,3260

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4843

1 молдавский лей

0,0992

1 норвежская крона

0,1675

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5992

1 польский злотый

0,4571

1 румынский лей

0,3881

1 сербский динар

0,0167

1 сингапурский доллар

1,3166

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3181

1 Турецкая лира

0,0428

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,1565

1 Новозеландский доллар

1,0067

Золото

5710,2320

Серебро

61,2937

Платина

2156,7645

Палладий

1785,3655
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.06.2025)

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