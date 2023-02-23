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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 февраля 2023 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33%, составив 1,8057 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8057

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,1612

1 Аргентинское песо

0,0087

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3295

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1312

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,2128

1 Китайский юань

0,2470

1 Датская крона

0,2425

1 Грузинский лари

0,6444

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0502

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1636

1 Швейцарский франк

1,8289

1 Израильский шекель

0,4695

1 Канадский доллар

1,2571

1 Кувейтский динар

5,5438

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3834

1 Мексиканское песо

0,0927

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0555

1 Норвежская крона

0,1647

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3803

1 Сингапурский доллар

1,2694

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2648

1 Турецкая лира

0,0900

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2611

1 Новозеландский доллар

1,0622

Золото (1 унция)

3109,1045

Серебро (1 унция)

36,8071

Платина (1 унция)

1630,9800

Палладий (1 унция)

2531,8355
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2023)

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