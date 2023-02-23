Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,33%, составив 1,8057 маната, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8057
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,1612
|
1 Аргентинское песо
|
0,0087
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3295
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0934
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1312
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,2128
|
1 Китайский юань
|
0,2470
|
1 Датская крона
|
0,2425
|
1 Грузинский лари
|
0,6444
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0502
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1636
|
1 Швейцарский франк
|
1,8289
|
1 Израильский шекель
|
0,4695
|
1 Канадский доллар
|
1,2571
|
1 Кувейтский динар
|
5,5438
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3834
|
1 Мексиканское песо
|
0,0927
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0555
|
1 Норвежская крона
|
0,1647
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3803
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2694
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2648
|
1 Турецкая лира
|
0,0900
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2611
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0622
|
Золото (1 унция)
|
3109,1045
|
Серебро (1 унция)
|
36,8071
|
Платина (1 унция)
|
1630,9800
|
Палладий (1 унция)
|
2531,8355