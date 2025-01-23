Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,7700 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 1,7128 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7700 100 российских рублей 1,7128 1 австралийский доллар 1,0667 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9049 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1183 1 чешская крона 0,0704 1 китайский юань 0,2335 1 датская крона 0,2372 1 грузинский лари 0,5936 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,0945 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1545 1 швейцарский франк 1,8760 1 израильский шекель 0,4799 1 канадский доллар 1,1815 1 кувейтский динар 5,5141 100 казахстанских тенге 0,3267 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4308 1 молдавский лей 0,0915 1 норвежская крона 0,1507 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6098 1 польский злотый 0,4192 1 румынский лей 0,3557 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2542 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2207 1 Турецкая лира 0,0477 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0856 1 Новозеландский доллар 0,9638 Золото 4678,5700 Серебро 52,1203 Платина 1607,9620 Палладий 1655,7405 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.01.2025)