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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 января 2025 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,7700 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,4% - до 1,7128 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7700

100 российских рублей

1,7128

1 австралийский доллар

1,0667

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9049

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1183

1 чешская крона

0,0704

1 китайский юань

0,2335

1 датская крона

0,2372

1 грузинский лари

0,5936

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,0945

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1545

1 швейцарский франк

1,8760

1 израильский шекель

0,4799

1 канадский доллар

1,1815

1 кувейтский динар

5,5141

100 казахстанских тенге

0,3267

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4308

1 молдавский лей

0,0915

1 норвежская крона

0,1507

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6098

1 польский злотый

0,4192

1 румынский лей

0,3557

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2542

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2207

1 Турецкая лира

0,0477

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,0856

1 Новозеландский доллар

0,9638

Золото

4678,5700

Серебро

52,1203

Платина

1607,9620

Палладий

1655,7405
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2025)

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