Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/db5e3a15-1b2f-32b6-a133-b6088ff5da00.jpg https://static.report.az/photo/db5e3a15-1b2f-32b6-a133-b6088ff5da00.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,93% - до 1,8522 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0248 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8522 1 Российский рубль 0,0248 1 Австралийский доллар 1,1871 1 Аргентинское песо 0,0093 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3265 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0995 100 Вон Республики Корея 0,1384 1 Чешская крона 0,0775 100 Чилийских песо 0,2084 1 Китайский юань 0,2503 1 Датская крона 0,2490 1 Грузинский лари 0,6408 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0210 1 Британский фунт стерлингов 2,1124 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1658 1 Швейцарский франк 1,8523 1 Израильский шекель 0,5005 1 Канадский доллар 1,2711 1 Кувейтский динар 5,5685 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3967 1 Мексиканское песо 0,0901 1 Молдавский лей 0,0897 1 Египетский фунт 0,0570 1 Норвежская крона 0,1729 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3932 1 Сингапурский доллар 0,2911 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2920 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3115 1 Новозеландский доллар 1,1012 Золото (1 унция) 3280,4305 Серебро (1 унция) 40,7906 Платина (1 унция) 1780,3930 Палладий (1 унция) 2964,1965 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.01.2023)