О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 января 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,93% - до 1,8522 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0248 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8522

1 Российский рубль

0,0248

1 Австралийский доллар

1,1871

1 Аргентинское песо

0,0093

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3265

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0995

100 Вон Республики Корея

0,1384

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2084

1 Китайский юань

0,2503

1 Датская крона

0,2490

1 Грузинский лари

0,6408

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0210

1 Британский фунт стерлингов

2,1124

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1658

1 Швейцарский франк

1,8523

1 Израильский шекель

0,5005

1 Канадский доллар

1,2711

1 Кувейтский динар

5,5685

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3967

1 Мексиканское песо

0,0901

1 Молдавский лей

0,0897

1 Египетский фунт

0,0570

1 Норвежская крона

0,1729

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3932

1 Сингапурский доллар

0,2911

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2920

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3115

1 Новозеландский доллар

1,1012

Золото (1 унция)

3280,4305

Серебро (1 унция)

40,7906

Платина (1 унция)

1780,3930

Палладий (1 унция)

2964,1965
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2023)

Другие новости из категории

Стоимость золота повысилась на более чем 2 доллара
Стоимость золота повысилась на более чем 2 доллара
23 января 2023 г. 09:06
Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году
Еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году
23 января 2023 г. 01:52
ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах
ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах
22 января 2023 г. 22:06
Таможенные поступления в бюджет Азербайджана выросли на 30%
Таможенные поступления в бюджет Азербайджана выросли на 30%
22 января 2023 г. 19:43
В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли граждане РФ
В Турции большинство компаний с иностранным капиталом открыли граждане РФ
22 января 2023 г. 02:14
СМИ: Экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году
СМИ: Экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году
21 января 2023 г. 16:24
Биткоин подорожал более чем на 10%
Биткоин подорожал более чем на 10%
21 января 2023 г. 15:13
Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse
Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse
21 января 2023 г. 14:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.01.2023)
21 января 2023 г. 12:21
Вложения в фонды развивающихся стран превысили 12 млрд долларов за неделю
Вложения в фонды развивающихся стран превысили 12 млрд долларов за неделю
21 января 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi