Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,93% - до 1,8522 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0248 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8522
|
1 Российский рубль
|
0,0248
|
1 Австралийский доллар
|
1,1871
|
1 Аргентинское песо
|
0,0093
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3265
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0995
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1384
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2084
|
1 Китайский юань
|
0,2503
|
1 Датская крона
|
0,2490
|
1 Грузинский лари
|
0,6408
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0210
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1124
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1658
|
1 Швейцарский франк
|
1,8523
|
1 Израильский шекель
|
0,5005
|
1 Канадский доллар
|
1,2711
|
1 Кувейтский динар
|
5,5685
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3967
|
1 Мексиканское песо
|
0,0901
|
1 Молдавский лей
|
0,0897
|
1 Египетский фунт
|
0,0570
|
1 Норвежская крона
|
0,1729
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3932
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2911
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2920
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3115
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1012
|
Золото (1 унция)
|
3280,4305
|
Серебро (1 унция)
|
40,7906
|
Платина (1 унция)
|
1780,3930
|
Палладий (1 унция)
|
2964,1965