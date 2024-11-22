Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,75% - до 1,7803 маната, курс рубля упал на 0,77% - до 1,6785 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7803
|
1 Российский рубль
|
1,6785
|
1 Австралийский доллар
|
1,1054
|
1 Аргентинское песо
|
0,5104
|
1 Белорусский рубль
|
0,9104
|
1 Бразильский реал
|
0,4628
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,1215
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0702
|
100 Вон Республики Корея
|
0,2346
|
1 Чешская крона
|
0,2387
|
100 Чилийских песо
|
0,6218
|
1 Китайский юань
|
0,2184
|
1 Датская крона
|
0,0201
|
1 Грузинский лари
|
2,1390
|
1 Гонконгский доллар
|
0,0385
|
1 Индийская рупия
|
0,1536
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9180
|
100 Индонезийских рупий
|
0,4579
|
100 Иранских риалов
|
1,2162
|
1 Шведская крона
|
5,5256
|
1 Швейцарский франк
|
0,3430
|
1 Израильский шекель
|
0,4662
|
1 Канадский доллар
|
0,0197
|
1 Кувейтский динар
|
0,4329
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0934
|
1 Киргизский сом
|
0,1535
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0132
|
1 Малазийский ринггит
|
0,6115
|
1 Мексиканское песо
|
0,4100
|
1 Молдавский лей
|
0,3578
|
1 Египетский фунт
|
0,0152
|
1 Норвежская крона
|
1,2634
|
100 Узбекских сумов
|
0,4528
|
1 Польский злотый
|
2,2309
|
1 Сингапурский доллар
|
0,0492
|
1 Саудовский риал
|
0,4857
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
0,0412
|
1 Турецкая лира
|
1,1006
|
1 Тайваньский доллар
|
0,9920
|
1 Таджикский сомони
|
4569,0645
|
1 Новый туркменский манат
|
52,5780
|
1 Украинская гривна
|
1638,9360
|
100 Японских йен
|
1764,6340
|
1 Новозеландский доллар
|
Золото (1 унция)
|
Серебро (1 унция)
|
Платина (1 унция)
|
Палладий (1 унция)