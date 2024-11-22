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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 ноября 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,75% - до 1,7803 маната, курс рубля упал на 0,77% - до 1,6785 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7803

1 Российский рубль

1,6785

1 Австралийский доллар

1,1054

1 Аргентинское песо

0,5104

1 Белорусский рубль

0,9104

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,1215

1 Южноафриканский рэнд

0,0702

100 Вон Республики Корея

0,2346

1 Чешская крона

0,2387

100 Чилийских песо

0,6218

1 Китайский юань

0,2184

1 Датская крона

0,0201

1 Грузинский лари

2,1390

1 Гонконгский доллар

0,0385

1 Индийская рупия

0,1536

1 Британский фунт стерлингов

1,9180

100 Индонезийских рупий

0,4579

100 Иранских риалов

1,2162

1 Шведская крона

5,5256

1 Швейцарский франк

0,3430

1 Израильский шекель

0,4662

1 Канадский доллар

0,0197

1 Кувейтский динар

0,4329

1 Казахстанский тенге

0,0934

1 Киргизский сом

0,1535

100 Ливанских фунтов

0,0132

1 Малазийский ринггит

0,6115

1 Мексиканское песо

0,4100

1 Молдавский лей

0,3578

1 Египетский фунт

0,0152

1 Норвежская крона

1,2634

100 Узбекских сумов

0,4528

1 Польский злотый

2,2309

1 Сингапурский доллар

0,0492

1 Саудовский риал

0,4857

1 СДР (спец. права заимствования)

0,0412

1 Турецкая лира

1,1006

1 Тайваньский доллар

0,9920

1 Таджикский сомони

4569,0645

1 Новый туркменский манат

52,5780

1 Украинская гривна

1638,9360

100 Японских йен

1764,6340

1 Новозеландский доллар

Золото (1 унция)

Серебро (1 унция)

Платина (1 унция)

Палладий (1 унция)
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.11.2024)

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