Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,75% - до 1,7803 маната, курс рубля упал на 0,77% - до 1,6785 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7803 1 Российский рубль 1,6785 1 Австралийский доллар 1,1054 1 Аргентинское песо 0,5104 1 Белорусский рубль 0,9104 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,1215 1 Южноафриканский рэнд 0,0702 100 Вон Республики Корея 0,2346 1 Чешская крона 0,2387 100 Чилийских песо 0,6218 1 Китайский юань 0,2184 1 Датская крона 0,0201 1 Грузинский лари 2,1390 1 Гонконгский доллар 0,0385 1 Индийская рупия 0,1536 1 Британский фунт стерлингов 1,9180 100 Индонезийских рупий 0,4579 100 Иранских риалов 1,2162 1 Шведская крона 5,5256 1 Швейцарский франк 0,3430 1 Израильский шекель 0,4662 1 Канадский доллар 0,0197 1 Кувейтский динар 0,4329 1 Казахстанский тенге 0,0934 1 Киргизский сом 0,1535 100 Ливанских фунтов 0,0132 1 Малазийский ринггит 0,6115 1 Мексиканское песо 0,4100 1 Молдавский лей 0,3578 1 Египетский фунт 0,0152 1 Норвежская крона 1,2634 100 Узбекских сумов 0,4528 1 Польский злотый 2,2309 1 Сингапурский доллар 0,0492 1 Саудовский риал 0,4857 1 СДР (спец. права заимствования) 0,0412 1 Турецкая лира 1,1006 1 Тайваньский доллар 0,9920 1 Таджикский сомони 4569,0645 1 Новый туркменский манат 52,5780 1 Украинская гривна 1638,9360 100 Японских йен 1764,6340 1 Новозеландский доллар Золото (1 унция) Серебро (1 унция) Платина (1 унция) Палладий (1 унция) Подпишитесь на наш Telegram канал