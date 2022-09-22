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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
22 сентября 2022 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3%, до 1,6710, курс рубля - на 0,7%, до 0,0278 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6710

1 Российский рубль

0,0278

1 Австралийский доллар

1,1223

1 Аргентинское песо

0,0117

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3286

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0957

100 Вон Республики Корея

0,1207

1 Чешская крона

0,0678

100 Чилийских песо

0,1817

1 Китайский юань

0,2398

1 Датская крона

0,2247

1 Грузинский лари

0,5996

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0211

1 Британский фунт стерлингов

1,9115

100 Индонезийских рупий

0, 0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1532

1 Швейцарский франк

1,7606

1 Израильский шекель

0,4885

1 Канадский доллар

1,2590

1 Кувейтский динар

5,4879

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3720

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0873

1 Норвежская крона

0,1638

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3498

1 Сингапурский доллар

1,1970

1 Саудовский риал

0,4520

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1931

1 Турецкая лира

0,0927

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1673

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1742

1 Новозеландский доллар

0,9908

Золото (1 унция)

2822,3825

Серебро (1 унция)

32,9490

Платина (1 унция)

1537,5735

Палладий (1 унция)

3641,0175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2022)

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