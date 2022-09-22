Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3%, до 1,6710, курс рубля - на 0,7%, до 0,0278 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6710 1 Российский рубль 0,0278 1 Австралийский доллар 1,1223 1 Аргентинское песо 0,0117 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3286 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0957 100 Вон Республики Корея 0,1207 1 Чешская крона 0,0678 100 Чилийских песо 0,1817 1 Китайский юань 0,2398 1 Датская крона 0,2247 1 Грузинский лари 0,5996 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0211 1 Британский фунт стерлингов 1,9115 100 Индонезийских рупий 0, 0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1532 1 Швейцарский франк 1,7606 1 Израильский шекель 0,4885 1 Канадский доллар 1,2590 1 Кувейтский динар 5,4879 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3720 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0873 1 Норвежская крона 0,1638 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3498 1 Сингапурский доллар 1,1970 1 Саудовский риал 0,4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1931 1 Турецкая лира 0,0927 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1673 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1742 1 Новозеландский доллар 0,9908 Золото (1 унция) 2822,3825 Серебро (1 унция) 32,9490 Платина (1 унция) 1537,5735 Палладий (1 унция) 3641,0175 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.09.2022)