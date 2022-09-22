Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3%, до 1,6710, курс рубля - на 0,7%, до 0,0278 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6710
|
1 Российский рубль
|
0,0278
|
1 Австралийский доллар
|
1,1223
|
1 Аргентинское песо
|
0,0117
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3286
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0957
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1207
|
1 Чешская крона
|
0,0678
|
100 Чилийских песо
|
0,1817
|
1 Китайский юань
|
0,2398
|
1 Датская крона
|
0,2247
|
1 Грузинский лари
|
0,5996
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0211
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9115
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1532
|
1 Швейцарский франк
|
1,7606
|
1 Израильский шекель
|
0,4885
|
1 Канадский доллар
|
1,2590
|
1 Кувейтский динар
|
5,4879
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3720
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0873
|
1 Норвежская крона
|
0,1638
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3498
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1970
|
1 Саудовский риал
|
0,4520
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1931
|
1 Турецкая лира
|
0,0927
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1673
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1742
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9908
|
Золото (1 унция)
|
2822,3825
|
Серебро (1 унция)
|
32,9490
|
Платина (1 унция)
|
1537,5735
|
Палладий (1 унция)
|
3641,0175