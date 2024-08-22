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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 августа 2024 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8944 маната, курс рубля понизился на 0,53% - до 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8944

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1447

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3097

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0949

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1856

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2538

1 Грузинский лари

0,6282

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2242

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1666

1 Швейцарский франк

1,9971

1 Израильский шекель

0,4575

1 Канадский доллар

1,2511

1 Кувейтский динар

5,5651

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3882

1 Мексиканское песо

0,0879

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1620

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4423

1 Сингапурский доллар

1,3011

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2874

1 Турецкая лира

0,0501

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1715

1 Новозеландский доллар

1,0456

Золото (1 унция)

4253,8250

Серебро (1 унция)

50,0727

Платина (1 унция)

1642,2000

Палладиум (1 унция)

1623,5340
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.08.2024)

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