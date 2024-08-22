Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8944 маната, курс рубля понизился на 0,53% - до 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8944 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1447 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3097 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0949 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1856 1 Китайский юань 0,2383 1 Датская крона 0,2538 1 Грузинский лари 0,6282 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2242 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1666 1 Швейцарский франк 1,9971 1 Израильский шекель 0,4575 1 Канадский доллар 1,2511 1 Кувейтский динар 5,5651 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3882 1 Мексиканское песо 0,0879 1 Молдавский лей 0,0977 1 Египетский фунт 0,0348 1 Норвежская крона 0,1620 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4423 1 Сингапурский доллар 1,3011 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2874 1 Турецкая лира 0,0501 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1715 1 Новозеландский доллар 1,0456 Золото (1 унция) 4253,8250 Серебро (1 унция) 50,0727 Платина (1 унция) 1642,2000 Палладиум (1 унция) 1623,5340 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.08.2024)