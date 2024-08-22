Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% - до 1,8944 маната, курс рубля понизился на 0,53% - до 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8944
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1447
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3097
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0949
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1272
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,1856
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2538
|
1 Грузинский лари
|
0,6282
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2242
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1666
|
1 Швейцарский франк
|
1,9971
|
1 Израильский шекель
|
0,4575
|
1 Канадский доллар
|
1,2511
|
1 Кувейтский динар
|
5,5651
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3882
|
1 Мексиканское песо
|
0,0879
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,0348
|
1 Норвежская крона
|
0,1620
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4423
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3011
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2874
|
1 Турецкая лира
|
0,0501
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1715
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0456
|
Золото (1 унция)
|
4253,8250
|
Серебро (1 унция)
|
50,0727
|
Платина (1 унция)
|
1642,2000
|
Палладиум (1 унция)
|
1623,5340