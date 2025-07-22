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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2025) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2025)
Финансы
22 июля 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9873 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1736 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9873

100 российских рублей

2,1736

1 австралийский доллар

1,1081

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0156

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1225

1 чешская крона

0,0807

1 китайский юань

0,2370

1 датская крона

0,2662

1 грузинский лари

0,6278

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2912

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1775

1 швейцарский франк

2,1310

1 израильский шекель

0,5075

1 канадский доллар

1,2419

1 кувейтский динар

5,5669

100 казахстанских тенге

0,3205

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4979

1 молдавский лей

0,1004

1 норвежская крона

0,1671

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5965

1 польский злотый

0,4683

1 румынский лей

0,3921

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3267

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3230

1 Турецкая лира

0,0421

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1516

1 Новозеландский доллар

1,0129

Золото

5765,8050

Серебро

65,9580

Платина

2467,1930

Палладий

2137,8435
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2025)

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