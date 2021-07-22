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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 июля 2021 г. 09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 2,0058, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0058

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2515

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6719

1 Бразильский реал

0,3277

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1166

100 Вон Республики Корея

0,1479

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2259

1 Китайский юань

0, 2629

1 Датская крона

0,2697

1 Грузинский лари

0, 5449

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3317

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1957

1 Швейцарский франк

1,8534

1 Израильский шекель

0, 5193

1 Канадский доллар

1,3517

1 Кувейтский динар

5,6484

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4022

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0, 1914

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4384

1 Сингапурский доллар

1,2484

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4138

1 Турецкая лира

0,1986

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5436

1 Новозеландский доллар

1,1834

Золото (1 унция)

3058,0790

Серебро (1 унция)

42,8414

Платина (1 унция)

1842,6725

Палладий (1 унция)

4534,6480
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2022)

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