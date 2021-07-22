Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 2,0058, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0058 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2515 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6719 1 Бразильский реал 0,3277 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1166 100 Вон Республики Корея 0,1479 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2259 1 Китайский юань 0, 2629 1 Датская крона 0,2697 1 Грузинский лари 0, 5449 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3317 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1957 1 Швейцарский франк 1,8534 1 Израильский шекель 0, 5193 1 Канадский доллар 1,3517 1 Кувейтский динар 5,6484 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4022 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0942 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0, 1914 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4384 1 Сингапурский доллар 1,2484 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4138 1 Турецкая лира 0,1986 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0624 100 Японских йен 1,5436 1 Новозеландский доллар 1,1834 Золото (1 унция) 3058,0790 Серебро (1 унция) 42,8414 Платина (1 унция) 1842,6725 Палладий (1 унция) 4534,6480 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.07.2021)