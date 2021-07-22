Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 2,0058, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0058
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2515
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6719
|
1 Бразильский реал
|
0,3277
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1479
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2259
|
1 Китайский юань
|
0, 2629
|
1 Датская крона
|
0,2697
|
1 Грузинский лари
|
0, 5449
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3317
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1957
|
1 Швейцарский франк
|
1,8534
|
1 Израильский шекель
|
0, 5193
|
1 Канадский доллар
|
1,3517
|
1 Кувейтский динар
|
5,6484
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4022
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0, 1914
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4384
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2484
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4138
|
1 Турецкая лира
|
0,1986
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0624
|
100 Японских йен
|
1,5436
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1834
|
Золото (1 унция)
|
3058,0790
|
Серебро (1 унция)
|
42,8414
|
Платина (1 унция)
|
1842,6725
|
Палладий (1 унция)
|
4534,6480