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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 мая 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,9260 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,31%, до 2,1283 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9260

100 российских рублей

2,1283

1 австралийский доллар

1,0961

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9849

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1231

1 чешская крона

0,0773

1 китайский юань

0,2360

1 датская крона

0,2582

1 грузинский лари

0,6213

1 гонконгский доллар

0,2172

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2826

10 000 иранских риалов

0,0297

1 шведская крона

0,1776

1 швейцарский франк

2,0610

1 израильский шекель

0,4784

1 канадский доллар

1,2273

1 кувейтский динар

5,5418

100 казахстанских тенге

0,3338

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4782

1 молдавский лей

0,0983

1 норвежская крона

0,1672

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6026

1 польский злотый

0,4538

1 румынский лей

0,3798

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3189

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3063

1 Турецкая лира

0,0438

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1864

1 Новозеландский доллар

1,0080

Золото

5675,7985

Серебро

57,2335

Платина

1829,1150

Палладий

1747,4130
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.05.2025)

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