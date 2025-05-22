Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,9260 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,31%, до 2,1283 маната.