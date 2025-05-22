Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,9260 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,31%, до 2,1283 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9260
|
100 российских рублей
|
2,1283
|
1 австралийский доллар
|
1,0961
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9849
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1231
|
1 чешская крона
|
0,0773
|
1 китайский юань
|
0,2360
|
1 датская крона
|
0,2582
|
1 грузинский лари
|
0,6213
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,2826
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1776
|
1 швейцарский франк
|
2,0610
|
1 израильский шекель
|
0,4784
|
1 канадский доллар
|
1,2273
|
1 кувейтский динар
|
5,5418
|
100 казахстанских тенге
|
0,3338
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4782
|
1 молдавский лей
|
0,0983
|
1 норвежская крона
|
0,1672
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6026
|
1 польский злотый
|
0,4538
|
1 румынский лей
|
0,3798
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3189
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3063
|
1 Турецкая лира
|
0,0438
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1864
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0080
|
Золото
|
5675,7985
|
Серебро
|
57,2335
|
Платина
|
1829,1150
|
Палладий
|
1747,4130