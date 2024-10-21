Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8462 маната, курс рубля вырос на 1,7% - до 0,0178 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8462 1 Российский рубль 0,0178 1 Австралийский доллар 1,1396 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2986 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0965 100 Вон Республики Корея 0,1239 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1782 1 Китайский юань 0,2393 1 Датская крона 0,2476 1 Грузинский лари 0,6249 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2171 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1614 1 Швейцарский франк 1,9654 1 Израильский шекель 0,4574 1 Канадский доллар 1,2309 1 Кувейтский динар 5,5478 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3951 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1555 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4287 1 Сингапурский доллар 1,2964 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2664 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1383 1 Новозеландский доллар 1,0323 Золото (1 унция) 4640,8725 Серебро (1 унция) 57,7839 Платина (1 унция) 1738,6750 Палладий (1 унция) 1852,9660 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2024)