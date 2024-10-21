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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 октября 2024 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8462 маната, курс рубля вырос на 1,7% - до 0,0178 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8462

1 Российский рубль

0,0178

1 Австралийский доллар

1,1396

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2986

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0965

100 Вон Республики Корея

0,1239

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1782

1 Китайский юань

0,2393

1 Датская крона

0,2476

1 Грузинский лари

0,6249

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2171

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1614

1 Швейцарский франк

1,9654

1 Израильский шекель

0,4574

1 Канадский доллар

1,2309

1 Кувейтский динар

5,5478

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3951

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1555

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4287

1 Сингапурский доллар

1,2964

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2664

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1383

1 Новозеландский доллар

1,0323

Золото (1 унция)

4640,8725

Серебро (1 унция)

57,7839

Платина (1 унция)

1738,6750

Палладий (1 унция)

1852,9660
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2024)

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