Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8902 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8902 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1466 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3104 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0954 100 Вон Республики Корея 0,1274 1 Чешская крона 0,0752 100 Чилийских песо 0,1839 1 Китайский юань 0,2384 1 Датская крона 0,2533 1 Грузинский лари 0,6292 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2145 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1666 1 Швейцарский франк 1,9902 1 Израильский шекель 0,4608 1 Канадский доллар 1,2487 1 Кувейтский динар 5,5651 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3885 1 Мексиканское песо 0,0895 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,0348 1 Норвежская крона 0,1620 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4421 1 Сингапурский доллар 1,3011 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2836 1 Турецкая лира 0,0502 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1671 1 Новозеландский доллар 1,0442 Золото (1 унция) 4277,6250 Серебро (1 унция) 50,1696 Платина (1 унция) 1618,4170 Палладиум (1 унция) 1579,1045 Подпишитесь на наш Telegram канал