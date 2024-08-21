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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 августа 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8902 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8902

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1466

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3104

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0954

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1839

1 Китайский юань

0,2384

1 Датская крона

0,2533

1 Грузинский лари

0,6292

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2145

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1666

1 Швейцарский франк

1,9902

1 Израильский шекель

0,4608

1 Канадский доллар

1,2487

1 Кувейтский динар

5,5651

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3885

1 Мексиканское песо

0,0895

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1620

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4421

1 Сингапурский доллар

1,3011

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2836

1 Турецкая лира

0,0502

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1671

1 Новозеландский доллар

1,0442

Золото (1 унция)

4277,6250

Серебро (1 унция)

50,1696

Платина (1 унция)

1618,4170

Палладиум (1 унция)

1579,1045
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2024)

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