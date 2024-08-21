Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8902 маната, курс рубля понизился на 1,1% - до 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8902
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1466
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3104
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0954
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1274
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1839
|
1 Китайский юань
|
0,2384
|
1 Датская крона
|
0,2533
|
1 Грузинский лари
|
0,6292
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2145
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1666
|
1 Швейцарский франк
|
1,9902
|
1 Израильский шекель
|
0,4608
|
1 Канадский доллар
|
1,2487
|
1 Кувейтский динар
|
5,5651
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3885
|
1 Мексиканское песо
|
0,0895
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,0348
|
1 Норвежская крона
|
0,1620
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4421
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3011
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2836
|
1 Турецкая лира
|
0,0502
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1671
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0442
|
Золото (1 унция)
|
4277,6250
|
Серебро (1 унция)
|
50,1696
|
Платина (1 унция)
|
1618,4170
|
Палладиум (1 унция)
|
1579,1045