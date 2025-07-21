Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 1,9769 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,5%, до 2,1632 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9769
|
100 российских рублей
|
2,1632
|
1 австралийский доллар
|
1,1064
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0105
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1221
|
1 чешская крона
|
0,0803
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2648
|
1 грузинский лари
|
0,6275
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,2811
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1759
|
1 швейцарский франк
|
2,1212
|
1 израильский шекель
|
0,5067
|
1 канадский доллар
|
1,2387
|
1 кувейтский динар
|
5,5634
|
100 казахстанских тенге
|
0,3186
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4953
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1672
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5956
|
1 польский злотый
|
0,4658
|
1 румынский лей
|
0,3898
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3233
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3217
|
1 Турецкая лира
|
0,0421
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1452
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0117
|
Золото
|
5708,6595
|
Серебро
|
64,9340
|
Платина
|
2440,9620
|
Палладий
|
2143,4535