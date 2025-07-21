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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 июля 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 1,9769 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,5%, до 2,1632 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9769

100 российских рублей

2,1632

1 австралийский доллар

1,1064

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0105

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1221

1 чешская крона

0,0803

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2648

1 грузинский лари

0,6275

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2811

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1759

1 швейцарский франк

2,1212

1 израильский шекель

0,5067

1 канадский доллар

1,2387

1 кувейтский динар

5,5634

100 казахстанских тенге

0,3186

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4953

1 молдавский лей

0,1005

1 норвежская крона

0,1672

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5956

1 польский злотый

0,4658

1 румынский лей

0,3898

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3233

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3217

1 Турецкая лира

0,0421

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1452

1 Новозеландский доллар

1,0117

Золото

5708,6595

Серебро

64,9340

Платина

2440,9620

Палладий

2143,4535
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.07.2025)

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