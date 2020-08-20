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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020) Курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната
Финансы
20 августа 2020 г. 10:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% и составил 2,0141 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0141

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2209

1 Аргентинское песо

0.0231

1 Белорусский рубль

0.6883

1 Бразильский реал

0.3059

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0984

100 Вон Республики Корея

0.1432

1 Чешская крона

0.0772

100 Чилийских песо

0.2170

1 Китайский юань

0.2456

1 Датская крона

0.2705

1 Грузинский лари

0.5527

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2264

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1953

1 Швейцарский франк

1.8586

1 Израильский шекель

0.4994

1 Канадский доллар

1.2862

1 Кувейтский динар

5.5586

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1120

1 Малазийский ринггит

0.4073

1 Мексиканское песо

0.0766

1 Молдавский лей

0.1026

1 Египетский фунт

0.1069

1 Норвежская крона

0.1906

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4579

1 Сингапурский доллар

1.2411

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4110

1 Турецкая лира

0.2331

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0620

100 Японских йен

1.6034

1 Новозеландский доллар

1.1157

Золото (1 унция)

3310.8095

Серебро (1 унция)

46.1610

Платина (1 унция)

1598.6800

Палладий (1 унция)

3698.1460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2020)

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