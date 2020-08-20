Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% и составил 2,0141 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0141
|
1 Российский рубль
|
0.0232
|
1 Австралийский доллар
|
1.2209
|
1 Аргентинское песо
|
0.0231
|
1 Белорусский рубль
|
0.6883
|
1 Бразильский реал
|
0.3059
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0984
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1432
|
1 Чешская крона
|
0.0772
|
100 Чилийских песо
|
0.2170
|
1 Китайский юань
|
0.2456
|
1 Датская крона
|
0.2705
|
1 Грузинский лари
|
0.5527
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2264
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0115
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1953
|
1 Швейцарский франк
|
1.8586
|
1 Израильский шекель
|
0.4994
|
1 Канадский доллар
|
1.2862
|
1 Кувейтский динар
|
5.5586
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4073
|
1 Мексиканское песо
|
0.0766
|
1 Молдавский лей
|
0.1026
|
1 Египетский фунт
|
0.1069
|
1 Норвежская крона
|
0.1906
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4579
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2411
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4110
|
1 Турецкая лира
|
0.2331
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1648
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0620
|
100 Японских йен
|
1.6034
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1157
|
Золото (1 унция)
|
3310.8095
|
Серебро (1 унция)
|
46.1610
|
Платина (1 унция)
|
1598.6800
|
Палладий (1 унция)
|
3698.1460