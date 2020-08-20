Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020)

Курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% и составил 2,0141 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната.