Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,7647 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,14% - до 1,6236 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7647
|
100 российских рублей
|
1,6236
|
1 австралийский доллар
|
1,0583
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9022
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1173
|
1 чешская крона
|
0,0702
|
1 китайский юань
|
0,2329
|
1 датская крона
|
0,2365
|
1 грузинский лари
|
0,6079
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1397
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1530
|
1 швейцарский франк
|
1,8882
|
1 израильский шекель
|
0,4701
|
1 канадский доллар
|
1,1777
|
1 кувейтский динар
|
5,5188
|
100 казахстанских тенге
|
0,3251
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4271
|
1 молдавский лей
|
0,0929
|
1 норвежская крона
|
0,1497
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6110
|
1 польский злотый
|
0,4136
|
1 румынский лей
|
0,3547
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2487
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2300
|
1 Турецкая лира
|
0,0485
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0947
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9571
|
Золото
|
4436,3795
|
Серебро
|
50,0608
|
Платина
|
1578,2970
|
Палладий
|
1568,1055