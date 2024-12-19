Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,7647 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,14% - до 1,6236 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7647 100 российских рублей 1,6236 1 австралийский доллар 1,0583 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9022 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1173 1 чешская крона 0,0702 1 китайский юань 0,2329 1 датская крона 0,2365 1 грузинский лари 0,6079 1 гонконгский доллар 0,2188 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1397 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1530 1 швейцарский франк 1,8882 1 израильский шекель 0,4701 1 канадский доллар 1,1777 1 кувейтский динар 5,5188 100 казахстанских тенге 0,3251 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4271 1 молдавский лей 0,0929 1 норвежская крона 0,1497 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6110 1 польский злотый 0,4136 1 румынский лей 0,3547 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2487 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2300 1 Турецкая лира 0,0485 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0947 1 Новозеландский доллар 0,9571 Золото 4436,3795 Серебро 50,0608 Платина 1578,2970 Палладий 1568,1055 Подпишитесь на наш Telegram канал