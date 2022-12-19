Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% до 1,8031 маната, курс рубля – на 1,1% до 0,0261 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8031
|
1 Российский рубль
|
0,0261
|
1 Австралийский доллар
|
1,1410
|
1 Аргентинское песо
|
0,0098
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3203
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0965
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1304
|
1 Чешская крона
|
0,0745
|
100 Чилийских песо
|
0,1917
|
1 Китайский юань
|
0,2434
|
1 Датская крона
|
0,2424
|
1 Грузинский лари
|
0,6382
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0708
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1639
|
1 Швейцарский франк
|
1,8233
|
1 Израильский шекель
|
0,4915
|
1 Канадский доллар
|
1,2434
|
1 Кувейтский динар
|
5,5439
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3846
|
1 Мексиканское песо
|
0,0859
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0689
|
1 Норвежская крона
|
0,1723
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3848
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2522
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2609
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1662
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2483
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0854
|
Золото (1 унция)
|
3048,3720
|
Серебро (1 унция)
|
39,4902
|
Платина (1 унция)
|
1700,6545
|
Палладий (1 унция)
|
2952,3475