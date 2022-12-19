Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% до 1,8031 маната, курс рубля – на 1,1% до 0,0261 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8031 1 Российский рубль 0,0261 1 Австралийский доллар 1,1410 1 Аргентинское песо 0,0098 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3203 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0965 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,1917 1 Китайский юань 0,2434 1 Датская крона 0,2424 1 Грузинский лари 0,6382 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0708 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1639 1 Швейцарский франк 1,8233 1 Израильский шекель 0,4915 1 Канадский доллар 1,2434 1 Кувейтский динар 5,5439 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3846 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0689 1 Норвежская крона 0,1723 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3848 1 Сингапурский доллар 1,2522 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2609 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1662 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2483 1 Новозеландский доллар 1,0854 Золото (1 унция) 3048,3720 Серебро (1 унция) 39,4902 Платина (1 унция) 1700,6545 Палладий (1 унция) 2952,3475 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.12.2022)