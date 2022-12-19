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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 декабря 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% до 1,8031 маната, курс рубля – на 1,1% до 0,0261 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8031

1 Российский рубль

0,0261

1 Австралийский доллар

1,1410

1 Аргентинское песо

0,0098

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3203

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0965

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1917

1 Китайский юань

0,2434

1 Датская крона

0,2424

1 Грузинский лари

0,6382

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0708

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,8233

1 Израильский шекель

0,4915

1 Канадский доллар

1,2434

1 Кувейтский динар

5,5439

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3846

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0689

1 Норвежская крона

0,1723

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3848

1 Сингапурский доллар

1,2522

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2609

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1662

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2483

1 Новозеландский доллар

1,0854

Золото (1 унция)

3048,3720

Серебро (1 унция)

39,4902

Платина (1 унция)

1700,6545

Палладий (1 унция)

2952,3475
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2022)

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