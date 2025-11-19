Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9695 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,0968 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9695

    100 российских рублей

    2,0968

    1 австралийский доллар

    1,1024

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0068

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2391

    1 датская крона

    0,2637

    1 грузинский лари

    0,6287

    1 гонконгский доллар

    0,2182

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2341

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1794

    1 швейцарский франк

    2,1250

    1 израильский шекель

    0,5193

    1 канадский доллар

    1,2146

    1 кувейтский динар

    5,5376

    100 казахстанских тенге

    0,3271

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5128

    1 молдавский лей

    0,1009

    1 норвежская крона

    0,1680

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6025

    1 польский злотый

    0,4639

    1 румынский лей

    0,3870

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3051

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3094

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0946

    1 Новозеландский доллар

    0,9574

    Золото

    6927,3300

    Серебро

    86,5485

    Платина

    2616,8100

    Палладий

    2396,5835
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2025)
    CBA currency exchange rates (19.11.2025)

    Последние новости

    09:27

    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    Это интересно
    09:22

    МИД Азербайджана поздравил Монако

    Внешняя политика
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    Финансы
    09:06

    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В ряде сел Астары не будет света

    Энергетика
    08:43

    Politico: Высокопоставленные военные чиновники США прибыли в Украину с необъявленным визитом

    Другие страны
    08:26
    Фото

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Reuters: "Евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей