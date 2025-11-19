Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)
- 19 ноября, 2025
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9695 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,0968 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9695
|
100 российских рублей
|
2,0968
|
1 австралийский доллар
|
1,1024
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0068
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1159
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2391
|
1 датская крона
|
0,2637
|
1 грузинский лари
|
0,6287
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2341
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1794
|
1 швейцарский франк
|
2,1250
|
1 израильский шекель
|
0,5193
|
1 канадский доллар
|
1,2146
|
1 кувейтский динар
|
5,5376
|
100 казахстанских тенге
|
0,3271
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5128
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6025
|
1 польский злотый
|
0,4639
|
1 румынский лей
|
0,3870
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3051
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3094
|
1 Турецкая лира
|
0,0401
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0946
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9574
|
Золото
|
6927,3300
|
Серебро
|
86,5485
|
Платина
|
2616,8100
|
Палладий
|
2396,5835