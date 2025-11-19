Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2025)
- 19 noyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9695 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0968 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9695
|
100 Rusiya rublu
|
2,0968
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1024
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0068
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2391
|
1 Danimarka kronu
|
0,2637
|
1 Gürcü larisi
|
0,6287
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2182
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2341
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1794
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1250
|
1 İsrail şekeli
|
0,5193
|
1 Kanada dolları
|
1,2146
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5376
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3271
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5128
|
1 Moldova leyi
|
0,1009
|
1 Norveç kronu
|
0,1680
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6025
|
1 Polşa zlotası
|
0,4639
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3870
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3051
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3094
|
Türk lirəsi
|
0,0401
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,0946
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9574
|
Qızıl
|
6927,3300
|
Gümüş
|
86,5485
|
Platin
|
2616,8100
|
Palladium
|
2396,5835