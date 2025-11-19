İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2025)

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9695 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,0968 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9695

    100 Rusiya rublu

    2,0968

    1 Avstraliya dolları

    1,1024

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0068

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1159

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2391

    1 Danimarka kronu

    0,2637

    1 Gürcü larisi

    0,6287

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2341

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1794

    1 İsveçrə frankı

    2,1250

    1 İsrail şekeli

    0,5193

    1 Kanada dolları

    1,2146

    1 Küveyt dinarı

    5,5376

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3271

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5128

    1 Moldova leyi

    0,1009

    1 Norveç kronu

    0,1680

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6025

    1 Polşa zlotası

    0,4639

    1 Rumıniya leyi

    0,3870

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3051

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3094

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0946

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9574

    Qızıl

    6927,3300

    Gümüş

    86,5485

    Platin

    2616,8100

    Palladium

    2396,5835
