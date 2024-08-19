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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 августа 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8768 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8768

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1369

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3106

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0954

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1811

1 Китайский юань

0,2380

1 Датская крона

0,2515

1 Грузинский лари

0,6332

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2021

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1631

1 Швейцарский франк

1,9677

1 Израильский шекель

0,4623

1 Канадский доллар

1,2440

1 Кувейтский динар

5,5628

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3886

1 Мексиканское песо

0,0912

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1594

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4401

1 Сингапурский доллар

1,2967

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2737

1 Турецкая лира

0,0505

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1628

1 Новозеландский доллар

1,0339

Золото (1 унция)

4251,2410

Серебро (1 унция)

49,2188

Платина (1 унция)

1626,5770

Палладиум (1 унция)

1608,9565
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2024)

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