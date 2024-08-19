Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8768 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8768
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1369
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3106
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0954
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1275
|
1 Чешская крона
|
0,0745
|
100 Чилийских песо
|
0,1811
|
1 Китайский юань
|
0,2380
|
1 Датская крона
|
0,2515
|
1 Грузинский лари
|
0,6332
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2021
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1631
|
1 Швейцарский франк
|
1,9677
|
1 Израильский шекель
|
0,4623
|
1 Канадский доллар
|
1,2440
|
1 Кувейтский динар
|
5,5628
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3886
|
1 Мексиканское песо
|
0,0912
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,0348
|
1 Норвежская крона
|
0,1594
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4401
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2967
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2737
|
1 Турецкая лира
|
0,0505
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1628
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0339
|
Золото (1 унция)
|
4251,2410
|
Серебро (1 унция)
|
49,2188
|
Платина (1 унция)
|
1626,5770
|
Палладиум (1 унция)
|
1608,9565