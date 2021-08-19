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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
19 августа 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9848, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9848

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2245

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6772

1 Бразильский реал

0,3155

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1131

100 Вон Республики Корея

0,1445

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2155

1 Китайский юань

0, 2618

1 Датская крона

0,2669

1 Грузинский лари

0, 5433

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3325

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1942

1 Швейцарский франк

1,8481

1 Израильский шекель

0, 5259

1 Канадский доллар

1,3396

1 Кувейтский динар

5,6489

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4009

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1902

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4345

1 Сингапурский доллар

1,2460

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4122

1 Турецкая лира

0,2005

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0639

100 Японских йен

1,5431

1 Новозеландский доллар

1,1648

Золото (1 унция)

3022,8380

Серебро (1 унция)

39,4604

Платина (1 унция)

1689,5535

Палладий (1 унция)

4137,6980
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.08.2021)

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