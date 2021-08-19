Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.08.2021)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9848
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2245
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6772
|
1 Бразильский реал
|
0,3155
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1131
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1445
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2155
|
1 Китайский юань
|
0, 2618
|
1 Датская крона
|
0,2669
|
1 Грузинский лари
|
0, 5433
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3325
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1942
|
1 Швейцарский франк
|
1,8481
|
1 Израильский шекель
|
0, 5259
|
1 Канадский доллар
|
1,3396
|
1 Кувейтский динар
|
5,6489
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4009
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0, 1902
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4345
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2460
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4122
|
1 Турецкая лира
|
0,2005
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0639
|
100 Японских йен
|
1,5431
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1648
|
Золото (1 унция)
|
3022,8380
|
Серебро (1 унция)
|
39,4604
|
Платина (1 унция)
|
1689,5535
|
Палладий (1 унция)
|
4137,6980