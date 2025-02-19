Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7768 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,4% - до 1,8579 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7768 100 российских рублей 1,8579 1 австралийский доллар 1,0818 1 белорусский рубль 0,5015 1 болгарский лев 0,9085 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1182 1 чешская крона 0,0709 1 китайский юань 0,2334 1 датская крона 0,2382 1 грузинский лари 0,6035 1 гонконгский доллар 0,2187 1 индийская рупия 0,0195 1 британский фунт 2,1448 10 000 иранских риалов 0,0253 1 шведская крона 0,1587 1 швейцарский франк 1,8823 1 израильский шекель 0,4784 1 канадский доллар 1,1987 1 кувейтский динар 5,5063 100 казахстанских тенге 0,3400 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4433 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1525 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6087 1 польский злотый 0,4280 1 румынский лей 0,3570 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2670 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2282 1 Турецкая лира 0,0468 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1204 1 Новозеландский доллар 0,9723 Золото 4981,3400 Серебро 55,5314 Платина 1661,1550 Палладий 1666,3825 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.02.2025)