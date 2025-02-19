Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7768 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,4% - до 1,8579 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7768
|
100 российских рублей
|
1,8579
|
1 австралийский доллар
|
1,0818
|
1 белорусский рубль
|
0,5015
|
1 болгарский лев
|
0,9085
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1182
|
1 чешская крона
|
0,0709
|
1 китайский юань
|
0,2334
|
1 датская крона
|
0,2382
|
1 грузинский лари
|
0,6035
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,1448
|
10 000 иранских риалов
|
0,0253
|
1 шведская крона
|
0,1587
|
1 швейцарский франк
|
1,8823
|
1 израильский шекель
|
0,4784
|
1 канадский доллар
|
1,1987
|
1 кувейтский динар
|
5,5063
|
100 казахстанских тенге
|
0,3400
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4433
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1525
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6087
|
1 польский злотый
|
0,4280
|
1 румынский лей
|
0,3570
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2670
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2282
|
1 Турецкая лира
|
0,0468
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1204
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9723
|
Золото
|
4981,3400
|
Серебро
|
55,5314
|
Платина
|
1661,1550
|
Палладий
|
1666,3825