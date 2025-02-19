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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
19 февраля 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06% - до 1,7768 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,4% - до 1,8579 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7768

100 российских рублей

1,8579

1 австралийский доллар

1,0818

1 белорусский рубль

0,5015

1 болгарский лев

0,9085

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1182

1 чешская крона

0,0709

1 китайский юань

0,2334

1 датская крона

0,2382

1 грузинский лари

0,6035

1 гонконгский доллар

0,2187

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,1448

10 000 иранских риалов

0,0253

1 шведская крона

0,1587

1 швейцарский франк

1,8823

1 израильский шекель

0,4784

1 канадский доллар

1,1987

1 кувейтский динар

5,5063

100 казахстанских тенге

0,3400

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4433

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1525

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6087

1 польский злотый

0,4280

1 румынский лей

0,3570

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2670

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2282

1 Турецкая лира

0,0468

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1204

1 Новозеландский доллар

0,9723

Золото

4981,3400

Серебро

55,5314

Платина

1661,1550

Палладий

1666,3825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.02.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.02.2025)

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