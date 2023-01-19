Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 1,8352 маната, курс рубля остался неизменным – 0,0247 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8352
|
1 Российский рубль
|
0,0247
|
1 Австралийский доллар
|
1,1738
|
1 Аргентинское песо
|
0,0093
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3281
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0992
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1376
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2065
|
1 Китайский юань
|
0,2511
|
1 Датская крона
|
0,2467
|
1 Грузинский лари
|
0,6390
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0965
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1644
|
1 Швейцарский франк
|
1,8565
|
1 Израильский шекель
|
0,5013
|
1 Канадский доллар
|
1,2594
|
1 Кувейтский динар
|
5,5667
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3940
|
1 Мексиканское песо
|
0,0898
|
1 Молдавский лей
|
0,0893
|
1 Египетский фунт
|
0,0573
|
1 Норвежская крона
|
0,1711
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3879
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2855
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2946
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,3282
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0913
|
Золото (1 унция)
|
3246,6600
|
Серебро (1 унция)
|
39,8830
|
Платина (1 унция)
|
1776,6615
|
Палладий (1 унция)
|
2918,7980