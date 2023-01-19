Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/ac39e0dd-9cdb-30d1-a27f-466d2b474a34.jpg https://static.report.az/photo/ac39e0dd-9cdb-30d1-a27f-466d2b474a34.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 1,8352 маната, курс рубля остался неизменным – 0,0247 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8352 1 Российский рубль 0,0247 1 Австралийский доллар 1,1738 1 Аргентинское песо 0,0093 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3281 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0992 100 Вон Республики Корея 0,1376 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2065 1 Китайский юань 0,2511 1 Датская крона 0,2467 1 Грузинский лари 0,6390 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 2,0965 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1644 1 Швейцарский франк 1,8565 1 Израильский шекель 0,5013 1 Канадский доллар 1,2594 1 Кувейтский динар 5,5667 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3940 1 Мексиканское песо 0,0898 1 Молдавский лей 0,0893 1 Египетский фунт 0,0573 1 Норвежская крона 0,1711 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3879 1 Сингапурский доллар 0,2855 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2946 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,3282 1 Новозеландский доллар 1,0913 Золото (1 унция) 3246,6600 Серебро (1 унция) 39,8830 Платина (1 унция) 1776,6615 Палладий (1 унция) 2918,7980 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (19.01.2023)