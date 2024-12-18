Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,7855 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,9% - до 1,6259 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7855 100 российских рублей 1,6259 1 австралийский доллар 1,0731 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9129 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1184 1 чешская крона 0,0712 1 китайский юань 0,2334 1 датская крона 0,2394 1 грузинский лари 0,6071 1 гонконгский доллар 0,2188 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1593 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1552 1 швейцарский франк 1,9051 1 израильский шекель 0,4721 1 канадский доллар 1,1866 1 кувейтский динар 5,5281 100 казахстанских тенге 0,3243 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4361 1 молдавский лей 0,0931 1 норвежская крона 0,1519 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6115 1 польский злотый 0,4182 1 румынский лей 0,3589 1 сербский динар 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2587 1 Риал Саудовской Аравии 0,4524 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2291 1 Турецкая лира 0,0486 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,1078 1 Новозеландский доллар 0,9750 Золото 4496,5000 Серебро 51,6639 Платина 1600,7455 Палладий 1594,3790 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram