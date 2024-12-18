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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 декабря 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,7855 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,9% - до 1,6259 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7855

100 российских рублей

1,6259

1 австралийский доллар

1,0731

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9129

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1184

1 чешская крона

0,0712

1 китайский юань

0,2334

1 датская крона

0,2394

1 грузинский лари

0,6071

1 гонконгский доллар

0,2188

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1593

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1552

1 швейцарский франк

1,9051

1 израильский шекель

0,4721

1 канадский доллар

1,1866

1 кувейтский динар

5,5281

100 казахстанских тенге

0,3243

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4361

1 молдавский лей

0,0931

1 норвежская крона

0,1519

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6115

1 польский злотый

0,4182

1 румынский лей

0,3589

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2587

1 Риал Саудовской Аравии

0,4524

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2291

1 Турецкая лира

0,0486

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1078

1 Новозеландский доллар

0,9750

Золото

4496,5000

Серебро

51,6639

Платина

1600,7455

Палладий

1594,3790
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.12.2024)

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