Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,13%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,13% - до 2,0812 маната, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.