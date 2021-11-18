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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,9257, курс рубля повысился на 0,86% - до 0,0234 маната. Валюта
Финансы
18 ноября 2021 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,9257, курс рубля повысился на 0,86% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9257

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2365

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6850

1 Бразильский реал

0,3077

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1099

100 Вон Республики Корея

0,1440

1 Чешская крона

0,0763

100 Чилийских песо

0,2050

1 Китайский юань

0,2666

1 Датская крона

0,2589

1 Грузинский лари

0,5423

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2938

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1920

1 Швейцарский франк

1,8320

1 Израильский шекель

0,5527

1 Канадский доллар

1,3475

1 Кувейтский динар

5,6168

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4067

1 Мексиканское песо

0,0822

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1943

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4133

1 Сингапурский доллар

1,2533

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3789

1 Турецкая лира

0,1565

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0643

100 Японских йен

1,4904

1 Новозеландский доллар

1,1947

Золото (1 унция)

3173,8490

Серебро (1 унция)

42,5765

Платина (1 унция)

1808,67525

Палладий (1 унция)

3733,4380
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2021)

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