Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,9257, курс рубля повысился на 0,86% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9257
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2365
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6850
|
1 Бразильский реал
|
0,3077
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1099
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1440
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,2050
|
1 Китайский юань
|
0,2666
|
1 Датская крона
|
0,2589
|
1 Грузинский лари
|
0,5423
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2938
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1920
|
1 Швейцарский франк
|
1,8320
|
1 Израильский шекель
|
0,5527
|
1 Канадский доллар
|
1,3475
|
1 Кувейтский динар
|
5,6168
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4067
|
1 Мексиканское песо
|
0,0822
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1943
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4133
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2533
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3789
|
1 Турецкая лира
|
0,1565
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0643
|
100 Японских йен
|
1,4904
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1947
|
Золото (1 унция)
|
3173,8490
|
Серебро (1 унция)
|
42,5765
|
Платина (1 унция)
|
1808,67525
|
Палладий (1 унция)
|
3733,4380