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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,07%
Финансы
18 ноября 2020 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0175 маната, курс рубля – на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0175

1 Российский рубль

0.0223

1 Австралийский доллар

1.2401

1 Аргентинское песо

0.0212

1 Белорусский рубль

0.6655

1 Бразильский реал

0.3193

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1105

100 Вон Республики Корея

0.1538

1 Чешская крона

0.0762

100 Чилийских песо

0.2223

1 Китайский юань

0.2596

1 Датская крона

0.2709

1 Грузинский лари

0.5152

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.2544

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1972

1 Швейцарский франк

1.8666

1 Израильский шекель

0.5070

1 Канадский доллар

1.2982

1 Кувейтский динар

5.5581

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0205

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4153

1 Мексиканское песо

0.0839

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1088

1 Норвежская крона

0.1877

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4493

1 Сингапурский доллар

1.2668

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4231

1 Турецкая лира

0.2206

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0604

100 Японских йен

1.6332

1 Новозеландский доллар

1.1721

Золото (1 унция)

3195.5835

Серебро (1 унция)

41.6241

Платина (1 унция)

1582.6320

Палладий (1 унция)

3949.4230
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2020)

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