Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0175 маната, курс рубля – на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0175
|
1 Российский рубль
|
0.0223
|
1 Австралийский доллар
|
1.2401
|
1 Аргентинское песо
|
0.0212
|
1 Белорусский рубль
|
0.6655
|
1 Бразильский реал
|
0.3193
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1105
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1538
|
1 Чешская крона
|
0.0762
|
100 Чилийских песо
|
0.2223
|
1 Китайский юань
|
0.2596
|
1 Датская крона
|
0.2709
|
1 Грузинский лари
|
0.5152
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2544
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1972
|
1 Швейцарский франк
|
1.8666
|
1 Израильский шекель
|
0.5070
|
1 Канадский доллар
|
1.2982
|
1 Кувейтский динар
|
5.5581
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4153
|
1 Мексиканское песо
|
0.0839
|
1 Молдавский лей
|
0.0994
|
1 Египетский фунт
|
0.1088
|
1 Норвежская крона
|
0.1877
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4493
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2668
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4231
|
1 Турецкая лира
|
0.2206
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0604
|
100 Японских йен
|
1.6332
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1721
|
Золото (1 унция)
|
3195.5835
|
Серебро (1 унция)
|
41.6241
|
Платина (1 унция)
|
1582.6320
|
Палладий (1 унция)
|
3949.4230