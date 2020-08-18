Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020)

Курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% и составил 2,0219 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.