О нас
Report Georgia

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020) Курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната
Финансы
18 августа 2020 г. 09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% и составил 2,0219 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0219

1 Российский рубль

0.0231

1 Австралийский доллар

1.2283

1 Аргентинское песо

0.0232

1 Белорусский рубль

0.6895

1 Бразильский реал

0.3085

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0971

100 Вон Республики Корея

0.1435

1 Чешская крона

0.0773

100 Чилийских песо

0.2113

1 Китайский юань

0.2453

1 Датская крона

0.2715

1 Грузинский лари

0.5542

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2333

100 Индонезийских рупий

0.0114

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1961

1 Швейцарский франк

1.8781

1 Израильский шекель

0.4994

1 Канадский доллар

1.2893

1 Кувейтский динар

5.5649

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4060

1 Мексиканское песо

0.0767

1 Молдавский лей

0.1023

1 Египетский фунт

0.1067

1 Норвежская крона

0.1926

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4594

1 Сингапурский доллар

1.2435

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4000

1 Турецкая лира

0.2302

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0626

100 Японских йен

1.6094

1 Новозеландский доллар

1.1134

Золото (1 унция)

3385.5755

Серебро (1 унция)

47.2866

Платина (1 унция)

1637.4485

Палладий (1 унция)
3713.9390
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.08.2020)

Новости партнеров

Самое важное

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18

Последние новости

10:55
Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку  Происшествия
10:46
В Грузии число заболевших COVID-19 возросло на 10 человек В регионе
10:36
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2020) Финансы
10:35
Мишель Обама назвала Трампа неподходящим президентом для США Другие страны
10:06
ФотоВ столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные Происшествия
10:00
Великобритания сохранит санкции ЕС против Минска Другие страны
09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020) Финансы
09:30
Армения нарушила перемирие 30 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:30
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря Другие страны
08:48
Жара в Токио привела к гибели 79 человек Другие страны
08:34
Ученые назвали новую версию возникновения коронавируса Здоровье
08:23
Oracle хочет купить TikTok ИКТ
08:05
ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда Футбол
07:45
"Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА Футбол
07:27
Тропический шторм Higos угрожает региону Южного Китая Другие страны
Вся новостная лента