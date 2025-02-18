Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7778 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,1% - до 1,8586 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7778 100 российских рублей 1,8586 1 австралийский доллар 1,0799 1 белорусский рубль 0,5015 1 болгарский лев 0,9092 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1177 1 чешская крона 0,0710 1 китайский юань 0,2337 1 датская крона 0,2383 1 грузинский лари 0,6033 1 гонконгский доллар 0,2186 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1416 10 000 иранских риалов 0,0253 1 шведская крона 0,1585 1 швейцарский франк 1,8827 1 израильский шекель 0,4773 1 канадский доллар 1,1967 1 кувейтский динар 5,5071 100 казахстанских тенге 0,3414 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4425 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1528 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6090 1 польский злотый 0,4272 1 румынский лей 0,3572 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2654 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2278 1 Турецкая лира 0,0469 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1171 1 Новозеландский доллар 0,9701 Золото 4948,2495 Серебро 55,0843 Платина 1675,9025 Палладий 1669,2895 Подпишитесь на наш Telegram канал