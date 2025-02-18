Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7778 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,1% - до 1,8586 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7778
|
100 российских рублей
|
1,8586
|
1 австралийский доллар
|
1,0799
|
1 белорусский рубль
|
0,5015
|
1 болгарский лев
|
0,9092
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1177
|
1 чешская крона
|
0,0710
|
1 китайский юань
|
0,2337
|
1 датская крона
|
0,2383
|
1 грузинский лари
|
0,6033
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1416
|
10 000 иранских риалов
|
0,0253
|
1 шведская крона
|
0,1585
|
1 швейцарский франк
|
1,8827
|
1 израильский шекель
|
0,4773
|
1 канадский доллар
|
1,1967
|
1 кувейтский динар
|
5,5071
|
100 казахстанских тенге
|
0,3414
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4425
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1528
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6090
|
1 польский злотый
|
0,4272
|
1 румынский лей
|
0,3572
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2654
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2278
|
1 Турецкая лира
|
0,0469
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1171
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9701
|
Золото
|
4948,2495
|
Серебро
|
55,0843
|
Платина
|
1675,9025
|
Палладий
|
1669,2895