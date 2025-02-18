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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 февраля 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7778 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,1% - до 1,8586 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7778

100 российских рублей

1,8586

1 австралийский доллар

1,0799

1 белорусский рубль

0,5015

1 болгарский лев

0,9092

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1177

1 чешская крона

0,0710

1 китайский юань

0,2337

1 датская крона

0,2383

1 грузинский лари

0,6033

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1416

10 000 иранских риалов

0,0253

1 шведская крона

0,1585

1 швейцарский франк

1,8827

1 израильский шекель

0,4773

1 канадский доллар

1,1967

1 кувейтский динар

5,5071

100 казахстанских тенге

0,3414

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4425

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1528

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6090

1 польский злотый

0,4272

1 румынский лей

0,3572

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2654

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2278

1 Турецкая лира

0,0469

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1171

1 Новозеландский доллар

0,9701

Золото

4948,2495

Серебро

55,0843

Платина

1675,9025

Палладий

1669,2895
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2025)

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