Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 1,9320, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9320
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2249
|
1 Аргентинское песо
|
0,0159
|
1 Белорусский рубль
|
0,6606
|
1 Бразильский реал
|
0,3288
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1135
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1422
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2137
|
1 Китайский юань
|
0,2684
|
1 Датская крона
|
0,2597
|
1 Грузинский лари
|
0,5695
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3134
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1824
|
1 Швейцарский франк
|
1,8452
|
1 Израильский шекель
|
0,5295
|
1 Канадский доллар
|
1,3391
|
1 Кувейтский динар
|
5,6207
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1909
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4275
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2653
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3853
|
1 Турецкая лира
|
0,1254
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0600
|
100 Японских йен
|
1,4759
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1406
|
Золото (1 унция)
|
3213,4420
|
Серебро (1 унция)
|
40,4067
|
Платина (1 унция)
|
1864,2370
|
Палладий (1 унция)
|
3991,1835