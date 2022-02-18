Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 1,9320, курс рубля не изменился - 0,0224 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9320 1 Российский рубль 0,0224 1 Австралийский доллар 1,2249 1 Аргентинское песо 0,0159 1 Белорусский рубль 0,6606 1 Бразильский реал 0,3288 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1135 100 Вон Республики Корея 0,1422 1 Чешская крона 0,0793 100 Чилийских песо 0,2137 1 Китайский юань 0,2684 1 Датская крона 0,2597 1 Грузинский лари 0,5695 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3134 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1824 1 Швейцарский франк 1,8452 1 Израильский шекель 0,5295 1 Канадский доллар 1,3391 1 Кувейтский динар 5,6207 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0838 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1909 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4275 1 Сингапурский доллар 1,2653 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3853 1 Турецкая лира 0,1254 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0600 100 Японских йен 1,4759 1 Новозеландский доллар 1,1406 Золото (1 унция) 3213,4420 Серебро (1 унция) 40,4067 Платина (1 унция) 1864,2370 Палладий (1 унция) 3991,1835 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.02.2022)