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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 февраля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,17% - до 1,9320, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9320

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2249

1 Аргентинское песо

0,0159

1 Белорусский рубль

0,6606

1 Бразильский реал

0,3288

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1135

100 Вон Республики Корея

0,1422

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2137

1 Китайский юань

0,2684

1 Датская крона

0,2597

1 Грузинский лари

0,5695

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3134

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1824

1 Швейцарский франк

1,8452

1 Израильский шекель

0,5295

1 Канадский доллар

1,3391

1 Кувейтский динар

5,6207

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1909

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4275

1 Сингапурский доллар

1,2653

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3853

1 Турецкая лира

0,1254

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0600

100 Японских йен

1,4759

1 Новозеландский доллар

1,1406

Золото (1 унция)

3213,4420

Серебро (1 унция)

40,4067

Платина (1 унция)

1864,2370

Палладий (1 унция)

3991,1835
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2022)

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