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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 декабря 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7864 маната, курс российской валюты понизился на 0,62% - до 1,6402 маната за 100 рублей.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7864

100 российских рублей

1,6402

1 австралийский доллар

1,0806

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9134

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1183

1 чешская крона

0,0713

1 китайский юань

0,2334

1 датская крона

0,2395

1 грузинский лари

0,6050

1 гонконгский доллар

0,2188

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1554

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1560

1 швейцарский франк

1,8989

1 израильский шекель

0,4739

1 канадский доллар

1,1922

1 кувейтский динар

5,5242

100 казахстанских тенге

0,3242

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4369

1 молдавский лей

0,0932

1 норвежская крона

0,1523

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6115

1 польский злотый

0,4198

1 румынский лей

0,3591

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2587

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2282

1 Турецкая лира

0,0486

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1034

1 Новозеландский доллар

0,9806

Золото

4507,0400

Серебро

51,7213

Платина

1592,0075

Палладий

1612,3905
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2024)

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