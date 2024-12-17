Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7864 маната, курс российской валюты понизился на 0,62% - до 1,6402 маната за 100 рублей.