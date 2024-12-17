Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7864 маната, курс российской валюты понизился на 0,62% - до 1,6402 маната за 100 рублей.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7864
|
100 российских рублей
|
1,6402
|
1 австралийский доллар
|
1,0806
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9134
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1183
|
1 чешская крона
|
0,0713
|
1 китайский юань
|
0,2334
|
1 датская крона
|
0,2395
|
1 грузинский лари
|
0,6050
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1554
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1560
|
1 швейцарский франк
|
1,8989
|
1 израильский шекель
|
0,4739
|
1 канадский доллар
|
1,1922
|
1 кувейтский динар
|
5,5242
|
100 казахстанских тенге
|
0,3242
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4369
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1523
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4198
|
1 румынский лей
|
0,3591
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2587
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2282
|
1 Турецкая лира
|
0,0486
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1034
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9806
|
Золото
|
4507,0400
|
Серебро
|
51,7213
|
Платина
|
1592,0075
|
Палладий
|
1612,3905