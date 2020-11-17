Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0161 маната, курс рубля – на 0,9% - до до 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0161
|
1 Российский рубль
|
0.0222
|
1 Австралийский доллар
|
1.2448
|
1 Аргентинское песо
|
0.0213
|
1 Белорусский рубль
|
0.6636
|
1 Бразильский реал
|
0.3131
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1110
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1537
|
1 Чешская крона
|
0.0763
|
100 Чилийских песо
|
0.2218
|
1 Китайский юань
|
0.2589
|
1 Датская крона
|
0.2706
|
1 Грузинский лари
|
0.5159
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2477
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1972
|
1 Швейцарский франк
|
1.8632
|
1 Израильский шекель
|
0.5055
|
1 Канадский доллар
|
1.3006
|
1 Кувейтский динар
|
5.5597
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4142
|
1 Мексиканское песо
|
0.0838
|
1 Молдавский лей
|
0.0994
|
1 Египетский фунт
|
0.1086
|
1 Норвежская крона
|
0.1875
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4494
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2646
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4166
|
1 Турецкая лира
|
0.2205
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0605
|
100 Японских йен
|
1.6269
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1736
|
Золото (1 унция)
|
3210.8155
|
Серебро (1 унция)
|
42.0630
|
Платина (1 унция)
|
1576.4950
|
Палладий (1 унция)
|
3968.8285