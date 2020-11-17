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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
17 ноября 2020 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0161 маната, курс рубля – на 0,9% - до до 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0161

1 Российский рубль

0.0222

1 Австралийский доллар

1.2448

1 Аргентинское песо

0.0213

1 Белорусский рубль

0.6636

1 Бразильский реал

0.3131

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1110

100 Вон Республики Корея

0.1537

1 Чешская крона

0.0763

100 Чилийских песо

0.2218

1 Китайский юань

0.2589

1 Датская крона

0.2706

1 Грузинский лари

0.5159

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.2477

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1972

1 Швейцарский франк

1.8632

1 Израильский шекель

0.5055

1 Канадский доллар

1.3006

1 Кувейтский динар

5.5597

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1120

1 Малазийский ринггит

0.4142

1 Мексиканское песо

0.0838

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1086

1 Норвежская крона

0.1875

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4494

1 Сингапурский доллар

1.2646

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4166

1 Турецкая лира

0.2205

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6269

1 Новозеландский доллар

1.1736

Золото (1 унция)

3210.8155

Серебро (1 унция)

42.0630

Платина (1 унция)

1576.4950

Палладий (1 унция)

3968.8285
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2020)

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