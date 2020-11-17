Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0161 маната, курс рубля – на 0,9% - до до 0,0222 маната.