Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,6555 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0271 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,6555 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0271 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6555 1 Российский рубль 0,0271 1 Австралийский доллар 1,0588 1 Аргентинское песо 0,0112 1 Белорусский рубль 0,6705 1 Бразильский реал 0,3192 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0928 100 Вон Республики Корея 0,1184 1 Чешская крона 0,0673 100 Чилийских песо 0,1767 1 Китайский юань 0,2361 1 Датская крона 0,2226 1 Грузинский лари 0,6140 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9094 100 Индонезийских рупий 0, 0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1506 1 Швейцарский франк 1,6939 1 Израильский шекель 0,4779 1 Канадский доллар 1,2289 1 Кувейтский динар 5,4759 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3605 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0865 1 Норвежская крона 0,1595 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3424 1 Сингапурский доллар 1,1916 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1701 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1665 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1429 1 Новозеландский доллар 0,9485 Золото (1 унция) 2804,2775 Серебро (1 унция) 31,3115 Платина (1 унция) 1545,5720 Палладий (1 унция) 3448,5775 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.10.2022)