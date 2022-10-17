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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,6555 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0271 маната.
Финансы
17 октября 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,6555 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0271 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6555

1 Российский рубль

0,0271

1 Австралийский доллар

1,0588

1 Аргентинское песо

0,0112

1 Белорусский рубль

0,6705

1 Бразильский реал

0,3192

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0928

100 Вон Республики Корея

0,1184

1 Чешская крона

0,0673

100 Чилийских песо

0,1767

1 Китайский юань

0,2361

1 Датская крона

0,2226

1 Грузинский лари

0,6140

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9094

100 Индонезийских рупий

0, 0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1506

1 Швейцарский франк

1,6939

1 Израильский шекель

0,4779

1 Канадский доллар

1,2289

1 Кувейтский динар

5,4759

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3605

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0865

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3424

1 Сингапурский доллар

1,1916

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1701

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1665

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1429

1 Новозеландский доллар

0,9485

Золото (1 унция)

2804,2775

Серебро (1 унция)

31,3115

Платина (1 унция)

1545,5720

Палладий (1 унция)

3448,5775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.10.2022)

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