Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,6555 маната, курс рубля вырос на 2,3% - до 0,0271 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6555
|
1 Российский рубль
|
0,0271
|
1 Австралийский доллар
|
1,0588
|
1 Аргентинское песо
|
0,0112
|
1 Белорусский рубль
|
0,6705
|
1 Бразильский реал
|
0,3192
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0928
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1184
|
1 Чешская крона
|
0,0673
|
100 Чилийских песо
|
0,1767
|
1 Китайский юань
|
0,2361
|
1 Датская крона
|
0,2226
|
1 Грузинский лари
|
0,6140
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9094
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1506
|
1 Швейцарский франк
|
1,6939
|
1 Израильский шекель
|
0,4779
|
1 Канадский доллар
|
1,2289
|
1 Кувейтский динар
|
5,4759
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3605
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0865
|
1 Норвежская крона
|
0,1595
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3424
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1916
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1701
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0530
|
1 Таджикский сомони
|
0,1665
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1429
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9485
|
Золото (1 унция)
|
2804,2775
|
Серебро (1 унция)
|
31,3115
|
Платина (1 унция)
|
1545,5720
|
Палладий (1 унция)
|
3448,5775