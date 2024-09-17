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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 сентября 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8912 маната, курс рубля снизился на 1,6% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8912

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1464

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3085

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0964

100 Вон Республики Корея

0,1291

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1843

1 Китайский юань

0,2395

1 Датская крона

0,2534

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2448

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1669

1 Швейцарский франк

2,0136

1 Израильский шекель

0,4544

1 Канадский доллар

1,2504

1 Кувейтский динар

5,5747

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3972

1 Мексиканское песо

0,0884

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1605

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4421

1 Сингапурский доллар

1,3127

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2977

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,2082

1 Новозеландский доллар

1,0522

Золото (1 унция)

4380,9935

Серебро (1 унция)

52,2733

Платина (1 унция)

1679,9315

Палладий (1 унция)

1851,1215
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