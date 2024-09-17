Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8912 маната, курс рубля снизился на 1,6% и составил 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8912
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1464
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3085
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0964
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1291
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1843
|
1 Китайский юань
|
0,2395
|
1 Датская крона
|
0,2534
|
1 Грузинский лари
|
0,6308
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2448
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1669
|
1 Швейцарский франк
|
2,0136
|
1 Израильский шекель
|
0,4544
|
1 Канадский доллар
|
1,2504
|
1 Кувейтский динар
|
5,5747
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3972
|
1 Мексиканское песо
|
0,0884
|
1 Молдавский лей
|
0,0981
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1605
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4421
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3127
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2977
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1599
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,2082
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0522
|
Золото (1 унция)
|
4380,9935
|
Серебро (1 унция)
|
52,2733
|
Платина (1 унция)
|
1679,9315
|
Палладий (1 унция)
|
1851,1215