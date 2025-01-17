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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 января 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,7500 маната, курс 100 российских рублей упал на 1% - до 1,6396 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7500

100 российских рублей

1,6396

1 австралийский доллар

1,0541

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,8948

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1168

1 чешская крона

0,0692

1 китайский юань

0,2320

1 датская крона

0,2346

1 грузинский лари

0,5989

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,0777

10 000 иранских риалов

0,0293

1 шведская крона

0,1524

1 швейцарский франк

1,8654

1 израильский шекель

0,4698

1 канадский доллар

1,1805

1 кувейтский динар

5,5096

100 казахстанских тенге

0,3208

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4241

1 молдавский лей

0,0910

1 норвежская крона

0,1495

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6098

1 польский злотый

0,4104

1 румынский лей

0,3517

1 сербский динар

0,0149

1 сингапурский доллар

1,2437

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2058

1 Турецкая лира

0,0478

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0403

100 Японских йен

1,0940

1 Новозеландский доллар

0,9511

Золото

4614,6585

Серебро

52,2861

Платина

1595,8920

Палладий

1600,9920
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.01.2025)

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