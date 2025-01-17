Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,7500 маната, курс 100 российских рублей упал на 1% - до 1,6396 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7500 100 российских рублей 1,6396 1 австралийский доллар 1,0541 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,8948 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1168 1 чешская крона 0,0692 1 китайский юань 0,2320 1 датская крона 0,2346 1 грузинский лари 0,5989 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,0777 10 000 иранских риалов 0,0293 1 шведская крона 0,1524 1 швейцарский франк 1,8654 1 израильский шекель 0,4698 1 канадский доллар 1,1805 1 кувейтский динар 5,5096 100 казахстанских тенге 0,3208 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4241 1 молдавский лей 0,0910 1 норвежская крона 0,1495 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6098 1 польский злотый 0,4104 1 румынский лей 0,3517 1 сербский динар 0,0149 1 сингапурский доллар 1,2437 1 Риал Саудовской Аравии 0,4531 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2058 1 Турецкая лира 0,0478 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0403 100 Японских йен 1,0940 1 Новозеландский доллар 0,9511 Золото 4614,6585 Серебро 52,2861 Платина 1595,8920 Палладий 1600,9920 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.01.2025)