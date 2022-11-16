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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
16 ноября 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 1,7586 маната, курс рубля снизился на 1,08% - до 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7586

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,1464

1 Аргентинское песо

0,0105

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3192

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0978

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1916

1 Китайский юань

0,2399

1 Датская крона

0,2364

1 Грузинский лари

0,6209

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

2,0123

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1619

1 Швейцарский франк

1,7963

1 Израильский шекель

0,4981

1 Канадский доллар

1,2780

1 Кувейтский динар

5,5205

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3743

1 Мексиканское песо

0,0877

1 Молдавский лей

0,0888

1 Египетский фунт

0,0696

1 Норвежская крона

0,1696

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3697

1 Сингапурский доллар

1,2369

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2248

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1676

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2137

1 Новозеландский доллар

1,0435

Золото (1 унция)

3011,5925

Серебро (1 унция)

36,4359

Платина (1 унция)

1723,1625

Палладий (1 унция)

3536,1870
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2022)

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