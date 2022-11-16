Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,23% - до 1,7586 маната, курс рубля снизился на 1,08% - до 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7586 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,1464 1 Аргентинское песо 0,0105 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3192 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0978 100 Вон Республики Корея 0,1277 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1916 1 Китайский юань 0,2399 1 Датская крона 0,2364 1 Грузинский лари 0,6209 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 2,0123 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1619 1 Швейцарский франк 1,7963 1 Израильский шекель 0,4981 1 Канадский доллар 1,2780 1 Кувейтский динар 5,5205 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3743 1 Мексиканское песо 0,0877 1 Молдавский лей 0,0888 1 Египетский фунт 0,0696 1 Норвежская крона 0,1696 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3697 1 Сингапурский доллар 1,2369 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2248 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0545 1 Таджикский сомони 0,1676 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2137 1 Новозеландский доллар 1,0435 Золото (1 унция) 3011,5925 Серебро (1 унция) 36,4359 Платина (1 унция) 1723,1625 Палладий (1 унция) 3536,1870 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2022)