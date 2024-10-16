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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 октября 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8510 маната, курс рубля понизился на 1,7% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8510

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1374

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3007

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0965

100 Вон Республики Корея

0,1247

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1803

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2481

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2223

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,9711

1 Израильский шекель

0,4521

1 Канадский доллар

1,2339

1 Кувейтский динар

5,5416

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3958

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1571

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4311

1 Сингапурский доллар

1,2993

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2710

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1390

1 Новозеландский доллар

1,0306

Золото (1 унция)

4533,3390

Серебро (1 унция)

53,8381

Платина (1 унция)

1696,2515

Палладий (1 унция)

1729,3250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.10.2024)

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