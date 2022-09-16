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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,6989 маната, курс рубля упал на 0,7% - 0,0282 маната.
Финансы
16 сентября 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,6989 маната, курс рубля упал на 0,7% - 0,0282 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6989

1 Российский рубль

0,0282

1 Австралийский доллар

1,1421

1 Аргентинское песо

0,0119

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3241

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0967

100 Вон Республики Корея

0,1218

1 Чешская крона

0,0693

100 Чилийских песо

0,1841

1 Китайский юань

0,2425

1 Датская крона

0,2285

1 Грузинский лари

0,6021

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9486

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1584

1 Швейцарский франк

1,7673

1 Израильский шекель

0,4934

1 Канадский доллар

1,2838

1 Кувейтский динар

5,5015

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3749

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0876

1 Норвежская крона

0,1672

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3595

1 Сингапурский доллар

1,2067

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2013

1 Турецкая лира

0,0931

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1864

1 Новозеландский доллар

1,0169

Золото (1 унция)

2829,1230

Серебро (1 унция)

32,5732

Платина (1 унция)

1539,4180

Палладий (1 унция)

3635,1185
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2022)

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