Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,6989 маната, курс рубля упал на 0,7% - 0,0282 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6989
|
1 Российский рубль
|
0,0282
|
1 Австралийский доллар
|
1,1421
|
1 Аргентинское песо
|
0,0119
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3241
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0967
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1218
|
1 Чешская крона
|
0,0693
|
100 Чилийских песо
|
0,1841
|
1 Китайский юань
|
0,2425
|
1 Датская крона
|
0,2285
|
1 Грузинский лари
|
0,6021
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9486
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1584
|
1 Швейцарский франк
|
1,7673
|
1 Израильский шекель
|
0,4934
|
1 Канадский доллар
|
1,2838
|
1 Кувейтский динар
|
5,5015
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3749
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0876
|
1 Норвежская крона
|
0,1672
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3595
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2067
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2013
|
1 Турецкая лира
|
0,0931
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1864
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0169
|
Золото (1 унция)
|
2829,1230
|
Серебро (1 унция)
|
32,5732
|
Платина (1 унция)
|
1539,4180
|
Палладий (1 унция)
|
3635,1185