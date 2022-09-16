Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,6989 маната, курс рубля упал на 0,7% - 0,0282 маната.

https://static.report.az/photo/c8d07c13-d2ec-37fe-8a59-fa78306629ec.jpg https://static.report.az/photo/c8d07c13-d2ec-37fe-8a59-fa78306629ec.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% - до 1,6989 маната, курс рубля упал на 0,7% - 0,0282 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6989 1 Российский рубль 0,0282 1 Австралийский доллар 1,1421 1 Аргентинское песо 0,0119 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3241 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0967 100 Вон Республики Корея 0,1218 1 Чешская крона 0,0693 100 Чилийских песо 0,1841 1 Китайский юань 0,2425 1 Датская крона 0,2285 1 Грузинский лари 0,6021 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9486 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1584 1 Швейцарский франк 1,7673 1 Израильский шекель 0,4934 1 Канадский доллар 1,2838 1 Кувейтский динар 5,5015 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3749 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0876 1 Норвежская крона 0,1672 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3595 1 Сингапурский доллар 1,2067 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2013 1 Турецкая лира 0,0931 1 Тайваньский доллар 0,0543 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1864 1 Новозеландский доллар 1,0169 Золото (1 унция) 2829,1230 Серебро (1 унция) 32,5732 Платина (1 унция) 1539,4180 Палладий (1 унция) 3635,1185 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.09.2022)