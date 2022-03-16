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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 марта 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,8646, курс рубля повысился на 9,2%, до 0,0155 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8646

1 Российский рубль

0,0155

1 Австралийский доллар

1,2253

1 Аргентинское песо

0,0156

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3292

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1124

100 Вон Республики Корея

0,1370

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,2095

1 Китайский юань

0, 2673

1 Датская крона

0,2506

1 Грузинский лари

0,5263

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,02232

1 Британский фунт стерлингов

2,2188

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1769

1 Швейцарский франк

1,8082

1 Израильский шекель

0,5200

1 Канадский доллар

1,3330

1 Кувейтский динар

5,5892

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0165

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4048

1 Мексиканское песо

0,0817

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1890

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3961

1 Сингапурский доллар

1,2462

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3449

1 Турецкая лира

0,1157

1 Тайваньский доллар

0,0594

1 Таджикский сомони

0,1402

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4378

1 Новозеландский доллар

1,1510

Золото (1 унция)

3258,7385

Серебро (1 унция)

42,1691

Платина (1 унция)

1694,2625

Палладий (1 унция)

4176,9510
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2022)

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