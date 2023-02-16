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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09%, составив 1,8203 маната, курс рубля на 1,3% - до 0,0228 маната.
Финансы
16 февраля 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09%, составив 1,8203 маната, курс рубля на 1,3% - до 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8203

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,1768

1 Аргентинское песо

0,0088

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3258

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0944

100 Вон Республики Корея

0,1326

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2143

1 Китайский юань

0,2482

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6425

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0485

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1635

1 Швейцарский франк

1,8437

1 Израильский шекель

0,4817

1 Канадский доллар

1,2708

1 Кувейтский динар

5,5512

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3865

1 Мексиканское песо

0,0916

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0556

1 Норвежская крона

0,1670

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3820

1 Сингапурский доллар

1,2747

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2735

1 Турецкая лира

0,0902

1 Тайваньский доллар

0,0562

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2699

1 Новозеландский доллар

1,0720

Золото (1 унция)

3128,3570

Серебро (1 унция)

37,0005

Платина (1 унция)

1571,1825

Палладий (1 унция)

2526,4210
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2023)

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