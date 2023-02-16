Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09%, составив 1,8203 маната, курс рубля на 1,3% - до 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8203
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,1768
|
1 Аргентинское песо
|
0,0088
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3258
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0944
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1326
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,2143
|
1 Китайский юань
|
0,2482
|
1 Датская крона
|
0,2443
|
1 Грузинский лари
|
0,6425
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0485
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1635
|
1 Швейцарский франк
|
1,8437
|
1 Израильский шекель
|
0,4817
|
1 Канадский доллар
|
1,2708
|
1 Кувейтский динар
|
5,5512
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3865
|
1 Мексиканское песо
|
0,0916
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0556
|
1 Норвежская крона
|
0,1670
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3820
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2747
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2735
|
1 Турецкая лира
|
0,0902
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0562
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2699
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0720
|
Золото (1 унция)
|
3128,3570
|
Серебро (1 унция)
|
37,0005
|
Платина (1 унция)
|
1571,1825
|
Палладий (1 унция)
|
2526,4210