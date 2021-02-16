Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0641 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0641
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3257
|
1 Аргентинское песо
|
0,0192
|
1 Белорусский рубль
|
0,6560
|
1 Бразильский реал
|
0,3161
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1179
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1547
|
1 Чешская крона
|
0,0804
|
100 Чилийских песо
|
0,2363
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2775
|
1 Грузинский лари
|
0,5163
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3707
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0122
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2056
|
1 Швейцарский франк
|
1,9122
|
1 Израильский шекель
|
0,5241
|
1 Канадский доллар
|
1,3475
|
1 Кувейтский динар
|
5,6230
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4217
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0981
|
1 Египетский фунт
|
0,1090
|
1 Норвежская крона
|
0,2032
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4602
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2852
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4493
|
1 Турецкая лира
|
0,2442
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,6094
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2345
|
Золото (1 унция)
|
3104,4890
|
Серебро (1 унция)
|
47,4531
|
Платина (1 унция)
|
2267,5025
|
Палладий (1 унция)
|
4112,8950