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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
16 февраля 2021 г. 10:01
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0641 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0641

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3257

1 Аргентинское песо

0,0192

1 Белорусский рубль

0,6560

1 Бразильский реал

0,3161

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1179

100 Вон Республики Корея

0,1547

1 Чешская крона

0,0804

100 Чилийских песо

0,2363

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2775

1 Грузинский лари

0,5163

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3707

100 Индонезийских рупий

0,0122

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2056

1 Швейцарский франк

1,9122

1 Израильский шекель

0,5241

1 Канадский доллар

1,3475

1 Кувейтский динар

5,6230

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4217

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,1090

1 Норвежская крона

0,2032

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4602

1 Сингапурский доллар

1,2852

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4493

1 Турецкая лира

0,2442

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,6094

1 Новозеландский доллар

1,2345

Золото (1 унция)

3104,4890

Серебро (1 унция)

47,4531

Платина (1 унция)

2267,5025

Палладий (1 унция)

4112,8950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.02.2021)

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