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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,12% - до 1,8449 маната, курс рубля упал на 1,6% 3- до 0,0246 маната.
Финансы
16 января 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,12% - до 1,8449 маната, курс рубля упал на 1,6% до 0,0246 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8449

1 Российский рубль

0,0246

1 Австралийский доллар

1,1879

1 Аргентинское песо

0,0094

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3332

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1013

100 Вон Республики Корея

0,1376

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,2072

1 Китайский юань

0,2536

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6358

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

2,0840

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1641

1 Швейцарский франк

1,8396

1 Израильский шекель

0,4981

1 Канадский доллар

1,2716

1 Кувейтский динар

5,5701

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3942

1 Мексиканское песо

0,0907

1 Молдавский лей

0,0892

1 Египетский фунт

0,0575

1 Норвежская крона

0,1729

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3930

1 Сингапурский доллар

0,2905

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2923

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0561

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,3317

1 Новозеландский доллар

1,0886

Золото (1 унция)

3267,1620

Серебро (1 унция)

41,5161

Платина (1 унция)

1821,4990

Палладий (1 унция)

3011,4990
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.01.2023)

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