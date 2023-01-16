Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,12% - до 1,8449 маната, курс рубля упал на 1,6% 3- до 0,0246 маната.

https://static.report.az/photo/129f8105-6351-309b-905b-0eb0b7196fa3.jpg https://static.report.az/photo/129f8105-6351-309b-905b-0eb0b7196fa3.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,12% - до 1,8449 маната, курс рубля упал на 1,6% до 0,0246 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8449 1 Российский рубль 0,0246 1 Австралийский доллар 1,1879 1 Аргентинское песо 0,0094 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3332 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1013 100 Вон Республики Корея 0,1376 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,2072 1 Китайский юань 0,2536 1 Датская крона 0,2480 1 Грузинский лари 0,6358 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 2,0840 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1641 1 Швейцарский франк 1,8396 1 Израильский шекель 0,4981 1 Канадский доллар 1,2716 1 Кувейтский динар 5,5701 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3942 1 Мексиканское песо 0,0907 1 Молдавский лей 0,0892 1 Египетский фунт 0,0575 1 Норвежская крона 0,1729 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3930 1 Сингапурский доллар 0,2905 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2923 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0561 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,3317 1 Новозеландский доллар 1,0886 Золото (1 унция) 3267,1620 Серебро (1 унция) 41,5161 Платина (1 унция) 1821,4990 Палладий (1 унция) 3011,4990 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.01.2023)