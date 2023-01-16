Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2023)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро укрепился на 0,12% - до 1,8449 маната, курс рубля упал на 1,6% до 0,0246 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8449
|
1 Российский рубль
|
0,0246
|
1 Австралийский доллар
|
1,1879
|
1 Аргентинское песо
|
0,0094
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3332
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1013
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1376
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,2072
|
1 Китайский юань
|
0,2536
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6358
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0840
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1641
|
1 Швейцарский франк
|
1,8396
|
1 Израильский шекель
|
0,4981
|
1 Канадский доллар
|
1,2716
|
1 Кувейтский динар
|
5,5701
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3942
|
1 Мексиканское песо
|
0,0907
|
1 Молдавский лей
|
0,0892
|
1 Египетский фунт
|
0,0575
|
1 Норвежская крона
|
0,1729
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3930
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2905
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2923
|
1 Турецкая лира
|
0,0905
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0561
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,3317
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0886
|
Золото (1 унция)
|
3267,1620
|
Серебро (1 унция)
|
41,5161
|
Платина (1 унция)
|
1821,4990
|
Палладий (1 унция)
|
3011,4990