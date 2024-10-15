Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8516 маната, курс рубля, повысился на 0,56% - до 0,0178 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8516 1 Российский рубль 0,0178 1 Австралийский доллар 1,1407 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3039 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0964 100 Вон Республики Корея 0,1247 1 Чешская крона 0,0733 100 Чилийских песо 0,1831 1 Китайский юань 0,2389 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,6243 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2181 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1629 1 Швейцарский франк 1,9684 1 Израильский шекель 0,4536 1 Канадский доллар 1,2313 1 Кувейтский динар 5,5429 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3946 1 Мексиканское песо 0,0876 1 Молдавский лей 0,0967 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1572 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4312 1 Сингапурский доллар 1,2971 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2749 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1356 1 Новозеландский доллар 1,0339 Золото (1 унция) 4494,9615 Серебро (1 унция) 52,8462 Платина (1 унция) 1680,2545 Палладий (1 унция) 1733,6090 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.10.2024)