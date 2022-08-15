Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,65%, до 1,7426, курс рубля - на 0,72%, до 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7426
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,2057
|
1 Аргентинское песо
|
0,0126
|
1 Белорусский рубль
|
0,6736
|
1 Бразильский реал
|
0,3350
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1047
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1302
|
1 Чешская крона
|
0,0715
|
100 Чилийских песо
|
0,1941
|
1 Китайский юань
|
0,2514
|
1 Датская крона
|
0,2343
|
1 Грузинский лари
|
0,6044
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0598
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1663
|
1 Швейцарский франк
|
1,8039
|
1 Израильский шекель
|
0,5263
|
1 Канадский доллар
|
1,3285
|
1 Кувейтский динар
|
5,5457
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3819
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0885
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1771
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3737
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2382
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2517
|
1 Турецкая лира
|
0,0947
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2761
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0914
|
Золото (1 унция)
|
3050,7180
|
Серебро (1 унция)
|
35,0623
|
Платина (1 унция)
|
1625,0895
|
Палладий (1 унция)
|
3775,7850