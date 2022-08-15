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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 августа 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,65%, до 1,7426, курс рубля - на 0,72%, до 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7426

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,2057

1 Аргентинское песо

0,0126

1 Белорусский рубль

0,6736

1 Бразильский реал

0,3350

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1047

100 Вон Республики Корея

0,1302

1 Чешская крона

0,0715

100 Чилийских песо

0,1941

1 Китайский юань

0,2514

1 Датская крона

0,2343

1 Грузинский лари

0,6044

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0598

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1663

1 Швейцарский франк

1,8039

1 Израильский шекель

0,5263

1 Канадский доллар

1,3285

1 Кувейтский динар

5,5457

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3819

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1771

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3737

1 Сингапурский доллар

1,2382

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2517

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2761

1 Новозеландский доллар

1,0914

Золото (1 унция)

3050,7180

Серебро (1 унция)

35,0623

Платина (1 унция)

1625,0895

Палладий (1 унция)

3775,7850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2022)

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