Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,42%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9371 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0240 маната.