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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,42%
Финансы
15 июля 2020 г. 10:04
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9371 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9371

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.1892

1 Аргентинское песо

0.0238

1 Белорусский рубль

0.7034

1 Бразильский реал

0.3167

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1018

100 Вон Республики Корея

0.1415

1 Чешская крона

0.0727

100 Чилийских песо

0.2158

1 Китайский юань

0.2428

1 Датская крона

0.2601

1 Грузинский лари

0.5547

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1373

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1870

1 Швейцарский франк

1.8073

1 Израильский шекель

0.4947

1 Канадский доллар

1.2500

1 Кувейтский динар

5.5258

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.3986

1 Мексиканское песо

0.0758

1 Молдавский лей

0.0997

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1814

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4337

1 Сингапурский доллар

1.2220

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3472

1 Турецкая лира

0.2476

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0628

100 Японских йен

1.5849

1 Новозеландский доллар

1.1134

Золото (1 унция)

3070.7780

Серебро (1 унция)

32.6677

Платина (1 унция)

1409.1980

Палладий (1 унция)

3367.8445
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.07.2020)

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