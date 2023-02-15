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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 февраля 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,19%, составив 1,8220 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8220

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,1789

1 Аргентинское песо

0,0089

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3276

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0946

100 Вон Республики Корея

0,1324

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2164

1 Китайский юань

0,2484

1 Датская крона

0,2445

1 Грузинский лари

0,6405

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0664

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1635

1 Швейцарский франк

1,8416

1 Израильский шекель

0,4831

1 Канадский доллар

1,2724

1 Кувейтский динар

5,5537

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3879

1 Мексиканское песо

0,0917

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0556

1 Норвежская крона

0,1669

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3815

1 Сингапурский доллар

1,2756

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2808

1 Турецкая лира

0,0902

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2778

1 Новозеландский доллар

1,0713

Золото (1 унция)

3139,3135

Серебро (1 унция)

36,9694

Платина (1 унция)

1582,0965

Палладий (1 унция)

2552,4565
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.02.2023)

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