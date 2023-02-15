Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,19%, составив 1,8220 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8220
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,1789
|
1 Аргентинское песо
|
0,0089
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3276
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0946
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1324
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2164
|
1 Китайский юань
|
0,2484
|
1 Датская крона
|
0,2445
|
1 Грузинский лари
|
0,6405
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0664
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1635
|
1 Швейцарский франк
|
1,8416
|
1 Израильский шекель
|
0,4831
|
1 Канадский доллар
|
1,2724
|
1 Кувейтский динар
|
5,5537
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3879
|
1 Мексиканское песо
|
0,0917
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0556
|
1 Норвежская крона
|
0,1669
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3815
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2756
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2808
|
1 Турецкая лира
|
0,0902
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2778
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0713
|
Золото (1 унция)
|
3139,3135
|
Серебро (1 унция)
|
36,9694
|
Платина (1 унция)
|
1582,0965
|
Палладий (1 унция)
|
2552,4565