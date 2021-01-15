Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 2,0652 маната, курс рубля продвинулся на 0,87% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0652
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3200
|
1 Аргентинское песо
|
0,0198
|
1 Белорусский рубль
|
0,6624
|
1 Бразильский реал
|
0,3267
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1124
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1548
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2334
|
1 Китайский юань
|
0,2628
|
1 Датская крона
|
0,2776
|
1 Грузинский лари
|
0,5164
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3259
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2044
|
1 Швейцарский франк
|
1,9134
|
1 Израильский шекель
|
0,5338
|
1 Канадский доллар
|
1,3437
|
1 Кувейтский динар
|
5,6067
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4213
|
1 Мексиканское песо
|
0,0860
|
1 Молдавский лей
|
0,0984
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2004
|
100 Узбекских сум
|
0,0163
|
1 Польский злотый
|
0,4544
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2824
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4509
|
1 Турецкая лира
|
0,2306
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0605
|
100 Японских йен
|
1,6379
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2243
|
Золото (1 унция)
|
3149,1565
|
Серебро (1 унция)
|
43,4818
|
Платина (1 унция)
|
1887,3655
|
Палладий (1 унция)
|
4098,6575