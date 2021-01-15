О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
15 января 2021 г. 10:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 2,0652 маната, курс рубля продвинулся на 0,87% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0652

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3200

1 Аргентинское песо

0,0198

1 Белорусский рубль

0,6624

1 Бразильский реал

0,3267

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1124

100 Вон Республики Корея

0,1548

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2334

1 Китайский юань

0,2628

1 Датская крона

0,2776

1 Грузинский лари

0,5164

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3259

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2044

1 Швейцарский франк

1,9134

1 Израильский шекель

0,5338

1 Канадский доллар

1,3437

1 Кувейтский динар

5,6067

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4213

1 Мексиканское песо

0,0860

1 Молдавский лей

0,0984

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2004

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4544

1 Сингапурский доллар

1,2824

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4509

1 Турецкая лира

0,2306

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0605

100 Японских йен

1,6379

1 Новозеландский доллар

1,2243

Золото (1 унция)

3149,1565

Серебро (1 унция)

43,4818

Платина (1 унция)

1887,3655

Палладий (1 унция)

4098,6575
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2021)

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
15 января 2021 г. 09:58
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
14 января 2021 г. 17:22
Шуша может стать столицей исламского мира
Шуша может стать столицей исламского мира
14 января 2021 г. 17:05
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли арестован
14 января 2021 г. 16:08
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
14 января 2021 г. 13:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
14 января 2021 г. 10:39
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi