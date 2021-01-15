Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 2,0652 маната, курс рубля продвинулся на 0,87% - до 0,0232 маната.