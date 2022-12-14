Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,79% до 1,8062 маната, курс рубля сократился на 0,37% до 0,0269 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8062
|
1 Российский рубль
|
0,0269
|
1 Австралийский доллар
|
1,1623
|
1 Аргентинское песо
|
0,0099
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3205
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0984
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1312
|
1 Чешская крона
|
0,0743
|
100 Чилийских песо
|
0,1980
|
1 Китайский юань
|
0,2442
|
1 Датская крона
|
0,2428
|
1 Грузинский лари
|
0,6357
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0995
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1661
|
1 Швейцарский франк
|
1,8296
|
1 Израильский шекель
|
0,4989
|
1 Канадский доллар
|
1,2529
|
1 Кувейтский динар
|
5,5475
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3851
|
1 Мексиканское песо
|
0,0869
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0690
|
1 Норвежская крона
|
0,1736
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3841
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2608
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2551
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0557
|
1 Таджикский сомони
|
0,1672
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2545
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0952
|
Золото (1 унция)
|
3075,6655
|
Серебро (1 унция)
|
40,2141
|
Платина (1 унция)
|
1758,2250
|
Палладий (1 унция)
|
3276,8180