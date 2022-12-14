Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,79% до 1,8062 маната, курс рубля сократился на 0,37% до 0,0269 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8062 1 Российский рубль 0,0269 1 Австралийский доллар 1,1623 1 Аргентинское песо 0,0099 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3205 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0984 100 Вон Республики Корея 0,1312 1 Чешская крона 0,0743 100 Чилийских песо 0,1980 1 Китайский юань 0,2442 1 Датская крона 0,2428 1 Грузинский лари 0,6357 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0995 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1661 1 Швейцарский франк 1,8296 1 Израильский шекель 0,4989 1 Канадский доллар 1,2529 1 Кувейтский динар 5,5475 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3851 1 Мексиканское песо 0,0869 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0690 1 Норвежская крона 0,1736 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3841 1 Сингапурский доллар 1,2608 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2551 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0557 1 Таджикский сомони 0,1672 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2545 1 Новозеландский доллар 1,0952 Золото (1 унция) 3075,6655 Серебро (1 унция) 40,2141 Платина (1 унция) 1758,2250 Палладий (1 унция) 3276,8180 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2022)