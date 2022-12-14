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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 декабря 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,79% до 1,8062 маната, курс рубля сократился на 0,37% до 0,0269 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8062

1 Российский рубль

0,0269

1 Австралийский доллар

1,1623

1 Аргентинское песо

0,0099

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3205

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0984

100 Вон Республики Корея

0,1312

1 Чешская крона

0,0743

100 Чилийских песо

0,1980

1 Китайский юань

0,2442

1 Датская крона

0,2428

1 Грузинский лари

0,6357

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0995

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,8296

1 Израильский шекель

0,4989

1 Канадский доллар

1,2529

1 Кувейтский динар

5,5475

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3851

1 Мексиканское песо

0,0869

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0690

1 Норвежская крона

0,1736

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3841

1 Сингапурский доллар

1,2608

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2551

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0557

1 Таджикский сомони

0,1672

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2545

1 Новозеландский доллар

1,0952

Золото (1 унция)

3075,6655

Серебро (1 унция)

40,2141

Платина (1 унция)

1758,2250

Палладий (1 унция)

3276,8180
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.12.2022)

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