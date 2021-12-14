Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9169, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9169
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2074
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6763
|
1 Бразильский реал
|
0,2995
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1059
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1436
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,2020
|
1 Китайский юань
|
0,2671
|
1 Датская крона
|
0,2578
|
1 Грузинский лари
|
0,5493
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2437
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1867
|
1 Швейцарский франк
|
1,8411
|
1 Израильский шекель
|
0,5461
|
1 Канадский доллар
|
1,3256
|
1 Кувейтский динар
|
5,6189
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4015
|
1 Мексиканское песо
|
0,0819
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1876
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4130
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2420
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3740
|
1 Турецкая лира
|
0,1228
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0631
|
100 Японских йен
|
1,4965
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1462
|
Золото (1 унция)
|
3035,8175
|
Серебро (1 унция)
|
34,7745
|
Платина (1 унция)
|
1585,6580
|
Палладий (1 унция)
|
2873,7735