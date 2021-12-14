Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9169, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9169 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2074 1 Аргентинское песо 0,0167 1 Белорусский рубль 0,6763 1 Бразильский реал 0,2995 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,1059 100 Вон Республики Корея 0,1436 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,2020 1 Китайский юань 0,2671 1 Датская крона 0,2578 1 Грузинский лари 0,5493 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2437 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1867 1 Швейцарский франк 1,8411 1 Израильский шекель 0,5461 1 Канадский доллар 1,3256 1 Кувейтский динар 5,6189 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4015 1 Мексиканское песо 0,0819 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1876 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4130 1 Сингапурский доллар 1,2420 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3740 1 Турецкая лира 0,1228 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0631 100 Японских йен 1,4965 1 Новозеландский доллар 1,1462 Золото (1 унция) 3035,8175 Серебро (1 унция) 34,7745 Платина (1 унция) 1585,6580 Палладий (1 унция) 2873,7735 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2021)