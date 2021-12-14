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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 декабря 2021 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 1,9169, курс рубля - на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9169

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2074

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6763

1 Бразильский реал

0,2995

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,1059

100 Вон Республики Корея

0,1436

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,2020

1 Китайский юань

0,2671

1 Датская крона

0,2578

1 Грузинский лари

0,5493

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2437

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1867

1 Швейцарский франк

1,8411

1 Израильский шекель

0,5461

1 Канадский доллар

1,3256

1 Кувейтский динар

5,6189

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4015

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1876

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4130

1 Сингапурский доллар

1,2420

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3740

1 Турецкая лира

0,1228

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0631

100 Японских йен

1,4965

1 Новозеландский доллар

1,1462

Золото (1 унция)

3035,8175

Серебро (1 унция)

34,7745

Платина (1 унция)

1585,6580

Палладий (1 унция)

2873,7735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.12.2021)

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