Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,17% - до 1,7531 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,17% - до 1,7531 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7531 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1360 1 Аргентинское песо 0,0106 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3192 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0983 100 Вон Республики Корея 0,1283 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1906 1 Китайский юань 0,2410 1 Датская крона 0,2357 1 Грузинский лари 0,6273 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0210 1 Британский фунт стерлингов 2,0002 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1631 1 Швейцарский франк 1,7955 1 Израильский шекель 0,4979 1 Канадский доллар 1,2816 1 Кувейтский динар 5,5328 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3707 1 Мексиканское песо 0,0870 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0697 1 Норвежская крона 0,1708 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3746 1 Сингапурский доллар 1,2374 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2255 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0548 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2199 1 Новозеландский доллар 1,0356 Золото (1 унция) 2994,4310 Серебро (1 унция) 36,5560 Платина (1 унция) 1739,7800 Палладий (1 унция) 3439,2700 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.11.2022)