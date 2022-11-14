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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,17% - до 1,7531 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.
Финансы
14 ноября 2022 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,17% - до 1,7531 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7531

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1360

1 Аргентинское песо

0,0106

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3192

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0983

100 Вон Республики Корея

0,1283

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1906

1 Китайский юань

0,2410

1 Датская крона

0,2357

1 Грузинский лари

0,6273

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0210

1 Британский фунт стерлингов

2,0002

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1631

1 Швейцарский франк

1,7955

1 Израильский шекель

0,4979

1 Канадский доллар

1,2816

1 Кувейтский динар

5,5328

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3707

1 Мексиканское песо

0,0870

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0697

1 Норвежская крона

0,1708

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3746

1 Сингапурский доллар

1,2374

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2255

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0548

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2199

1 Новозеландский доллар

1,0356

Золото (1 унция)

2994,4310

Серебро (1 унция)

36,5560

Платина (1 унция)

1739,7800

Палладий (1 унция)

3439,2700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2022)

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