Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,17% - до 1,7531 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7531
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1360
|
1 Аргентинское песо
|
0,0106
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3192
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0983
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1283
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,1906
|
1 Китайский юань
|
0,2410
|
1 Датская крона
|
0,2357
|
1 Грузинский лари
|
0,6273
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0210
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0002
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1631
|
1 Швейцарский франк
|
1,7955
|
1 Израильский шекель
|
0,4979
|
1 Канадский доллар
|
1,2816
|
1 Кувейтский динар
|
5,5328
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3707
|
1 Мексиканское песо
|
0,0870
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0697
|
1 Норвежская крона
|
0,1708
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3746
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2374
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2255
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0548
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2199
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0356
|
Золото (1 унция)
|
2994,4310
|
Серебро (1 унция)
|
36,5560
|
Платина (1 унция)
|
1739,7800
|
Палладий (1 унция)
|
3439,2700